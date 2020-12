Al terzo posto della lista dei buoni propositi per il nuovo anno, dopo l’obiettivo di esiliare i carboidrati dalle nostre vite e quello di sorridere ai vicini di casa rumorosi e incapaci di parcheggiare correttamente, si consiglia di inserire la lista delle nuove serie tv in uscita nel 2021. Nocturno ha selezionato per voi quelle che apriranno l’anno e che vi terranno al caldo in questo strano e freddo gennaio.

Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe 2 – Sky Atlantic

Il prossimo venerdì 9 gennaio Sky renderà disponibile la seconda stagione di Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe, serie televisiva britannica del 2018 basata sulla Trilogia delle anime di Deborah Harkness, che trae il suo titolo dal primo romanzo della trilogia. Prodotto da Bad Wolf e Sky Productions, lo show vede come protagonisti Teresa Palmer e Matthew Goode. La storia: Diana Bishop, una storica e riluttante strega, inaspettatamente trova un manoscritto stregato alla biblioteca Bodleiana di Oxford. Questa scoperta la costringe a riportarla nel mondo della magia per svelare i segreti appartenuti agli esseri magici. Le si offre di aiutarla un misterioso genetista e vampiro, Matthew Clairmont. La seconda stagione sarà incentrata sulle vicende raccontate in Shadow of Night, secondo volume della trilogia di Deborah Harkness: Diana e Matthew si nascondono nell’Inghilterra elisabettiana, un luogo già noto a Matthew. I due incontreranno molti personaggi realmente esistiti, non per ultimo Kit Marlowe, che avrà un ruolo centrale durante la permanenza nella Londra elisabettiana.

The Stand – Starz Play

Dal 3 gennaio, in esclusiva su StarzPlay , sbarcherà in Italia The Stand, show di Josh Boone e Benjamin Cavell tratto dal celebre romanzo di Stephen King, pubblicato per la prima volta nel 1978, dal titolo L’ombra dello scorpione. L’esordio italiano giunge a poco più di due settimane dal debutto statunitense, previsto per giovedì 17 dicembre sulla piattaforma streaming CBS All Access del gruppo ViacomCBS. The Stand è la visione apocalittica di Stephen King di un mondo decimato dalla peste e implicato in una atavica ed essenziale lotta tra il bene e il male. Il peso del destino dell’umanità grava sulle spalle di Abagail (Whoopi Goldberg), 108 anni, e di pochi altri sopravvissuti. Contro di loro un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l’Uomo Oscuro, incarnazione del Male. Tutto ciò che sappiamo è che la serie avrà un finale differente rispetto al romanzo, scritto dall’autore stesso esclusivamente per questo adattamento.

Lupin – Netflix

Dall’8 gennaio, su Netflix, i nostalgici potranno godersi una nuova e originale versione di Lupin, con protagonista il carismatico Omar Sy. Lupin è prodotta dalla Gaumont Television e vede alla produzione esecutiva Isabelle Degeorges. Non c’è dato conoscere molte anticipazioni sulla trama, quel che sappiamo è che si tratterà di un adattamento contemporaneo della storia del ladro gentiluomo, e sicuramente non mancheranno colpi di scena e momenti divertenti ed entusiasmanti che terranno serrata l’attenzione dello spettatore.

Servant 2 – AppleTV+

Sempre su AppleTV+ è previsto il debutto, a partire dal 15 gennaio, della seconda stagione di Servant creatura frutto della collaborazione tra Tony Basgallop e M. Night Shayamalan. La serie segue i genitori Dorothy e Sean Turner, che assumono la giovane tata Leanne per accudire una bambola reborn, l’unico strumento che è servito a riportare Dorothy dallo stato catatonico in cui è caduta dopo la morte del figlio Jericho. Con il passare del tempo, però, mentre la stessa Dorothy è convinta che la bambola sia il vero Jericho, Sean comincia a sospettare di Leanne. Ancora una volta, come accade spesso con Shayamalan, nulla è come appare. Le domande a cui il pubblico è in attesa di trovare risposta ruotano perlopiù attorno al futuro emotivo dei due protagonisti: Dorothy riuscirà a riprendersi dalla consapevolezza di aver ucciso suo figlio? Sean recupererà l’uso dei sensi e la serenità di una volta? Ma soprattutto, riavranno il loro bambino?

Losing Alice – AppleTV+

Dal 18 gennaio e a cadenza settimanale, Apple tv Plus renderà pubblica il thriller psicologico israeliano dal titolo Losing Alice, prodotto dalla Dori Media Productions in associazione con HOT e creata da Sigal Avin. La storia è quella di Alice (Ayelet Zurer), un tempo regista prolifica, ora alle prese con un blocco “creativo” probabilmente influenzato dal matrimonio con una grande star di Israele, David. Una notte, mentre torna a casa, ha però un incontro casuale con una fan, Sophie (Lihi Kornowski). Alice scoprirà di essere per Sofi un’ispirazione e che suo marito sta lavorando al film scritto da quest’ultima. La donna presto diventerà ossessionata dalla sceneggiatura scritta da Sophie al punto da abbandonarsi, mediante questa, ad un percorso di autoanalisi non del tutto cosciente. La serie si compone di otto episodi ed è attualmente in onda su HOT e sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo entro la fine dell’anno su Apple TV Plus.

Snowpiercer 2 – Netflix

Netflix, invece, il 26 gennaio distribuirà il secondo capitolo di Snowpiercer, serie basata sulle graphic novel pubblicate nei paesi francofoni a partire dal 1982 con l’opera Le Transperceneige, fumetto post apocalittico creato dagli autori Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. La serie televisiva si colloca sette anni dopo che il mondo è diventato una landa ghiacciata ed è ambientata in un futuro distopico in cui un esperimento ha modificato per sempre il clima della Terra, costringendo le persone alla ricerca di un nuovo mondo. L’ambientazione della serie è lo Snowpiercer: treno su cui stanno viaggiando le ultime persone rimaste sul pianeta: in questo treno i passeggeri sono stati suddivisi per classi sociali e, in base a questa suddivisione, ricevono un differente trattamento. Questa decisione porterà ad una serie di scontri e di tentativi di ribellione da parte dei relegati nei vagoni “inferiori”, mossi dalla velleità di migliorare la propria condizione. Nella seconda stagione si assisterà ad una lotta per il potere completamente diversa dalle precedenti, che causerà una spaccatura pericolosa: i passeggeri si divideranno tra coloro che giurano lealtà a Layton e chi si vota al signor Wilford, il quale non ha soltanto un nuovo treno, ma anche una nuova tecnologia e una strategia di attacco. Mentre Layton combatte Wilford per proteggere lo Snowpiercer, Melanie si ritrova a capo di una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità