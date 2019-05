Le nuove serie tv più attese

Conosciamo tutti la sensazione che ci attanaglia al suono della sveglia il giorno dopo aver discusso la tesi di laurea: il nulla. Quel senso di libertà e di angoscia sollevato dalla domanda che ha un po’ il dolce sapore della libertà, un po’ quello aspro del disorientamento: Ed ora che faccio? In un clima che si colloca a metà strada fra le aspettative sull’ultima puntata di Trono di spade e l’attesa della terza stagione di Stranger Things, il suggerimento è quello di colmare l’horror vacui lasciato dalle serie tv nazionalpopolari e concentrarsi sulle nuove serie tv in uscita nel mese del solstizio d’estate. Ci pensiamo noi a rispondere alla domanda: “Ed ora cosa guardo?”. Vi segnaliamo 6 imperdibili nuove serie tv per traghettarvi in un nuovo tunnel di dipendenza-da-piccolo-schermo.

1. What/If, creata e prodotta da Mike Kelley, debutterà in esclusiva mondiale su Netflix il 24 maggio e sarà composta da 10 episodi della durata di 45-50 minuti circa ciascuno. La serie, tra toni thriller e noir, segue le vicende di Lisa (Jane Levy) e Sean (Blake Jenner), due sposi novelli in difficoltà economiche che accettano la proposta indecente di una misteriosa e ricca benefattrice, Anne (Renée Zellweger), per ottenere un prestito necessario, che cambierà per sempre le loro vite. Nel trailer ritroviamo una Renée convincente, sicuramente più dei suoi nuovi zigomi, nei panni di una seducente finanziatrice che si diverte a manipolare i desideri degli altri per indagare su cosa siano disposti a rischiare pur di avere tutto.

2. Swap Thing chiude il mese delle rose debuttando il 31 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming DC Universe. È una serie televisiva statunitense prodotta da James Wan e basata sull’omonimo fumetto creato da Len Wein e Bernie Wrightson per la DC Comics. La storia, dalle atmosfere horror/fantasy, è quella della ricercatrice del CDC Abby Arcane (Crystal Reed), che torna in Lousiana, ad Houma, nella casa in cui ha trascorso l’infanzia, per investigare su un virus mortale trasmesso dalla palude che sta decimando la popolazione. Nel frattempo inesplicabili e potenti forze, lontane dalla granitica fede nella scienza della protagonista, si abbattono sulla città. Si vocifera sull’alto tasso di violenza presente nella serie, probabilmente così elevato da costarle un Rated R.

3. Fear the Walking Dead 5 è la quinta stagione dello spin-off/prequel della celeberrima The Walking Dead, creata da Robert Kirkman e Dave Erickson, la cui sospiratissima uscita in America è prevista per domenica 2 giugno sull’emittente televisiva MC e, presumibilmente, così come è stato per la quarta stagione, a distanza di 15 giorni esordirà anche in Italia su Mtv. I nuovi 16 episodi riprenderanno il racconto della vita dei sopravvissuti all’apocalisse. Tra i personaggi ci sono: Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey), Luciana Galvez (Danay García) e Victor Strand (Colman Domingo), accanto alle new entry della stagione 4 come Morgan, June e John Dorie. Le fonti anticipano che sarà Morgan (Lennie James) a guidare il gruppo edificando la sua strategia di sopravvivenza sulla benevolenza e la speranza. Ad ornare il tutto, potrebbero piacevolmente sorprendere alcuni interessanti crossover.

4. NOS4A2 è una serie televisiva horror statunitense ideata da Jami O’Brien e basata sull’omonimo romanzo del 2013 di Joe Hill. La serie verrà trasmessa su AMC dal 2 giugno 2019 e in Italia sarà distribuita su Prime Video dal 7 giugno. Vic, interpretata da Ashleigh Cummings, ha un grande spirito e dispone di un ponte, che teme alberghi solo nella sua fantasia, che la conduce ovunque lei voglia. Ciò che più desidera è vincere Charlie Manx (Zachary Quinto), accattivante immortale che si nutre delle anime dei bambini per poi depositare ciò che rimane di loro in un paese natalizio – un gelido villaggio di natale che abita la sua immaginazione.

5. Dark 2, la seconda stagione sarà lanciata da Netflix il 21 giugno 2019. Non ci sono stati molti spoiler, ma sappiamo che la logica è la medesima della prima stagione: gli eventi soprannaturali accadono ogni 33 anni. Tuttavia la conclusione della stagione precedente ci aveva anticipato che gli anni di ambientazione sarebbe stato il 2020 e nel 1983.Infatti Helge Doppler si trova proprio nel passato nello stesso anno di Noah e Jonas invece è arrivato in un futuro apocalittico. Le domande a cui trovar risposta sono ancora tante speriamo solo di non dover attendere la terza stagione per sciogliere i nodi principali. L’unica indiscrezione che non sarà tradita, considerata l’ambientazione, è quella legata all’atmosfera: quella di una crepuscolare e piovosa Germania.

6. Too Old to Die Young, creata dal fumettista Ed Brubaker e Nicolas Winding Refn, che ha anche diretto tutti i 10 episodi della durata di 90 minuti, sarà distribuita il 14 giugno su Prime Video. Nel cast della serie troviamo Miles Teller, John Hawkes, Cristina Rodlo, Callie Hernandez, Jena Malone, Nell Tiger Free, Augusto Aguilera, Billy Baldwin e Babs Olusanmokun. Sul filone del crimine più che su quello dell’horror, la trama ruota attorno al poliziotto protagonista interpretato Miles Teiler, personaggio oppresso che, dopo aver inavvertitamente ucciso una donna, si troverà invischiato in un mondo sotterraneo di criminalità, misteri e redenzione; dovrà affrontare assassini di professione, cartelli della droga messicani, esponenti della mafia russa. Il dubbio è che potrebbe essere una storia già letta, già vista e già raccontata, ma la nostra fiducia è riposta nel mondo visto attraverso gli occhi del visionario Refn, con i suoi sublimi magnetismi estetici.