Il gioco della roulette nel mondo del cinema.

La roulette è un gioco d’azzardo iconico e intrigante, che ha fatto molte apparizioni nel mondo del cinema nel corso degli anni. Nota per la sua suspense e la sua imprevedibilità, la rendono perfetta per le scene di intrattenimento e alta tensione nei film. Spesso, infatti, è stata usata come sfondo di famose pellicole del grande schermo. La semplicità del funzionamento della roulette, il caratteristico tavolo verde e la ruota che gira, rappresentano un elemento visivo affascinante, offrendo spesso una metafora per le scelte e il destino dei personaggi. In questi ultimi anni ha aumentato ancor di più la sua notorietà, grazie alla presenza delle molteplici versioni di roulette online sulle migliori piattaforme di gaming, sdoganando il gioco dai locali fisici e rendendolo disponibile anche su pc, smartphone, tablet, dove è possibile giocare in maniera sicura e al riparo da truffe. In questo contesto, esploriamo alcune delle apparizioni più memorabili e significative della roulette nel mondo del cinema.

Croupier

Questo film del 1998 racconta la vita di un croupier di roulette che si trova coinvolto in una serie di eventi criminali. Una pellicola del 1998 diretta da Mike Hodges. Il protagonista è Jack Manfred (interpretato da Clive Owen), uno scrittore in cerca di ispirazione per il suo romanzo, riuscendo a farsi assumere come croupier in un casinò di Londra, entrando gradualmente a comprendere le dinamiche delle attività del gioco d’azzardo. Un film che offre uno sguardo affascinante sulla vita dei croupier e la psicologia dei giocatori. La roulette è uno dei giochi principali della pellicola, un cult movie per il suo stile e la sua trama intrigante.

The Cooler

Un film del 2003 diretto da Wayne Kramer. Un dramma ambientato nel mondo dei casinò, celebre per la sua avvincente trama e le ottime interpretazioni del cast. Racconta la storia di Bernie Lootz (William H. Macy), un uomo che lavora in un casinò di Las Vegas, considerato “un porta-sfortuna”, tanto da essere “usato” per rovinare le strisce vincenti dei clienti. Tuttavia, quando Bernie incontra e si innamora della cameriera Natalie (Maria Bello), tutto cambia, con la “fortuna” che si affaccia per la prima volta nella sua vita. Fra gli attori anche Alec Baldwin. La pellicola ha ricevuto una nomination agli Oscar.

Run Lola Run

Una produzione tedesca del 1998 diretta da Tom Tykwer, in cui la roulette diventa protagonista nel corso del film. Una giovane donna di nome Lola, interpretata da Franka Potente, riceve una chiamata dal suo fidanzato Manni, un piccolo delinquente, che le dice di aver perso una grossa somma di denaro che doveva consegnare a un boss. Manni ha poco tempo per trovare il denaro e chiede a Lola di incontrarsi. A questo punto viene mostrata la stessa sequenza di venti minuti per tre volte, ognuna con piccole variazioni, con Lola che prende decisioni differenti che cambiano il corso degli eventi. In una di queste, entra in un casinò e gioca alla roulette il numero 20 per due volte di seguito, vincendo. Un film culto, apprezzato dai critici per la sua innovazione narrativa.

The Gambler

Un film del 2014 che presenta diverse scene in cui si gioca alla roulette. Jim Bennet (Mark Wahlberg) è un professore universitario di letteratura inglese con una dipendenza grave dal gioco d’azzardo. Nel corso degli anni accumula enormi debiti e sono in molti a cercarlo per farsi pagare, tra cui un gangster (John Goodman). Il protagonista si ritrova in una situazione disperata e cerca di recuperare un po’ di soldi attraverso scommesse rischiose, anche alla roulette. Un dramma avvincente elogiato dalla critica, in cui il gioco diviene protagonista, assolutamente da vedere per i fan del genere, insieme alle ultime novità in sala e sulle piattaforme streaming.

Revolver

Una pellicola di Guy Ritchie, datata 2005 con Jason Statham protagonista. Sono presenti una serie di scene legate al gioco d’azzardo, tra cui appunto la roulette. Un film a sfondo psicologico che include elementi del genere “crime” e tematiche più profonde. Narra la storia di Jake Green, un giocatore d’azzardo uscito di prigione dopo sette anni. Il suo obiettivo è vendicarsi di Dorothy Macha (Ray Liotta), un potente boss che lo ha tradito in passato. La storia analizza in modo approfondito la natura del gioco d’azzardo e della vita.