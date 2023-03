Vespertilio Awards 2023

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Vespertilio Awards torna per la seconda edizione il prossimo 27 maggio. Teatro dell’evento il Ristorante Lo Chalet, Via di Acilia 300 (Roma). Molte le novità di questo premio che ha uno statuto unico in Italia, nella forma, appunto, di Awards, quindi con una cerimonia di pubblica premiazione nel corso della quale vengono attribuite le statuette raffiguranti il “pipistrello”, logo della manifestazione, ai vincitori di una serie di categorie, che quest’anno sono state portate a ben 19. Con l’aggiunta di tre “Vespertilio speciale”, 2 “Vespertilio alla carriera” e 1 “Vespertilio di Ore D’Orrore”, scelto dagli utenti di Instagram del celebre brand Ore D’Orrore, ovvero della realtà di riferimento, in Italia, per il genere horror-fantastico (e non solo). Tania Bizzarro e Markus Di Meglio, al comando dell’operazione hanno dunque fatto le cose in grande per questa seconda edizione, portanto a 25 in totale le statuette assegnate da una giuria di qualità, capitanata dal regista Claudio Lattanzi e della quale fanno parte Anna Valentino, Andrea Berveglieri, Corinna Coroneo, Christian Bisceglia, Francesco Braschi, Isabelle Vendemiale, Madraine, Lisa Roxi, Paolo Nizza, Paola Settimini e Mariangela Sansone.

Nocturno ha il piacere di presentare in anteprima esclusiva la nuova statuetta rappresentante il Vespertilio 2023, che è stata raffinata e “ingentilita” (così precisa Tania Bizzarro) rispetto alla versione precedente.

Un’altra grande novità di quest’anno è che la manifestazione verrà proposta anche in tv, sulla Rete Mediasud, all’interno del programma Gran bazar. Il Vespertilio Awards cresce a rapidi passi, dunque. E c’è da scommettere che riserverà sempre maggiori sorprese…