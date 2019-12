Roma Blood Fest 2019

Eus Edizioni, Home Movies e Spaghetti Pictures Italia, in collaborazione con Digitmovies, Bietti Edizioni, Shockproof e Weird Book, vi invitano alla seconda edizione del Roma Blood Fest, convention dell’Horror e del Fantastico. L’appuntamento è per il 14 e il 15 dicembre in via Filippo Tacconi 11 presso l’Associazione Calpurnia; nel corso di queste due giornate gli appassionati potranno confrontarsi con i tanti ospiti che parteciperanno all’evento, tra cui Antonio Bido, Sergio Stivaletti, Francesca Orsini, Claudio Lattanzi, Antonio Tentori, Andrea Marfori, Alex Visani, Marco Werba e Lorenzo Lepori. Tra le tante proiezioni, il pubblico romano potrà visionare L’Altra Dimensione, pellicola del 1993 diretta da Fabio Salerno, sfortunato filmaker milanese scomparso nello stesso anno in cui girò il film. Proiettato solo una volta durante un’edizione del Fantafestival, il pubblico potrà godersi una pellicola dimenticata dal tempo ma che il Roma Blood Fest ha voluto recuperare in omaggio a un regista che in tanti ancora ricordano. Oltre al film di Fabio Salerno, nel corso delle due giornate saranno proiettati i seguenti film: Stomach di Alex Visani, Escaperoom: Quest of Fear di Andrea Marfori, Blood Theatre e The Visitants di Rick Sloane e il documentario Via Selmi dei registi Anthony Ettorre, Giuseppe Cacace e Mauro Diciocia. Domenica interverranno il regista Claudio Lattanzi, lo sceneggiatore Antonio Tentori e Sergio Stivaletti, pioniere degli effetti speciali, per presentare in anteprima il prologo del film Everybloody’s End, mentre nella giornata di sabato, il regista Lorenzo Lepori presenterà in anteprima il trailer del suo nuovo film Il tuo sepolcro… La nostra alcova – Beyond the Omega. Spazio anche all’editoria con le presentazioni dei libri “La musica del cinema thriller” (Falsopiano), “Legacy of Darkness – L’Arte di Welt” (Shatter Edizioni), “Livello Scarlatto – Cult Movies dell’horror italiano” (Shatter Edizioni) e del fumetto “I Posseduti” (Weird Book). Inoltre, ci sarà un grande spazio dedicato al merchandising dove si potranno acquistare film, libri, fumetti, games e tutto quello che riguarda l’universo horror e fantastico.

Di seguito il programma completo:

Sabato 14 dicembre

Ore 14:30 Incontro con Simone Starace e Michele De Angelis e presentazione del Dvd “Blood Theatre”

Ore 14:45 Proiezione del film “Blood Theatre” (Usa 1986, regia di Rick Sloane)

Ore 16:30 Incontro con Luigi Boccia e presentazione del fumetto “I Posseduti” (Weird Edizioni)

Ore 17:00 Incontro con Lorenzo Lepori e presentazione del trailer di “Il tuo sepolcro… La nostra alcova – Beyond the Omega”

Ore 17:30 Incontro con Marco Werba e presentazione del libro “La musica del cinema thriller” (Falsopiano)

Ore 18:15 Incontro con Alex Visani e presentazione del film “Stomach”

Ore 18:30 Proiezione del film “Stomach” (Italia 2019, regia di Alex Visani)

Ore 20:50 Proiezione del film “L’Altra Dimensione” (Italia 1993, regia di Fabio Salerno)

Domenica 15 dicembre

Ore 14:00 Incontro con Simone Starace e Michele De Angelis e presentazione del Dvd “The Visitants”

Ore 14:15 Proiezione del film “The Visitants” (Usa 1986, regia di Rick Sloane)

Ore 15:45 Incontro con i registi Anthony Ettorre, Giuseppe Cacace, Mauro Diciocia e presentazione del documentario “Via Selmi”

Ore 16:00 Proiezione del documentario “Via Selmi” (Italia 2008, regia di Anthony Ettorre, Giuseppe Cacace, Mauro Diciocia)

Ore 17:00 Incontro con Welt e presentazione del libro “Legacy of Darkness – L’Arte di Welt” (Shatter Edizioni)

Ore 17:30 Incontro con Antonio Tentori e presentazione del libro “Livello Scarlatto – Cult Movies dell’horror italiano” (Shatter Edizioni)

Ore 18:00 Incontro con Andrea Marfori e presentazione del film “Escaperoom: Quest of Fear”

Ore 18:15 Proiezione del film “Escaperoom: Quest of Fear”(Italia/Russia 2018, regia di Andrea Marfori)

Ore 20:45 Incontro con Claudio Lattanzi, Antonio Tentori, Sergio Stivaletti e proiezione del prologo di

“Everybloody’s End”

Ore 21:20 Incontro con Antonio Bido e presentazione del Dvd “Antonio Bido – Early Films”