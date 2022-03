Il Vespertilio Awards è un premio assegnato ogni anno, dal social brand Ore D’orrore, alle migliori opere horror, thriller, noir, giallo,

Dark Fantasy e fantascientifiche, relativamente a lungometraggi, cortometraggi e documentari italiani.

Viene descritto dai suoi creatori come “Il primo awards horror italiano”.

L’evento si terrà il 26 agosto 2022, presso il ristorante Lo Chalet di via Acilia 300, a Roma.

Nocturno ha il piacere di mostrarvi in esclusiva l’immagine del premio, creato su quella del pipistrello (Vespertillus, in latino), animale simbolo dell’horror per eccellenza…

Stay tuned…

http://www.oredorrore.it/

https://www.instagram.com/oredorrore/