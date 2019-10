Correva l’anno 1988, quando Maniac Cop, una pellicola in pieno stile slasher di chiara derivazione craveniana, esordì a Hollywood (in Italia arrivò solo nel 1992 con il titolo Poliziotto sadico). Nessuno conosceva il regista William Lustig eppure tutti si erano meravigliati di vedere partecipare gli attori Bruce Campbell (Ash di Evil Dead) e Tom Atkins (Arma Letale) come protagonisti, rispettivamente nei panni di uno sceriffo e di un detective in lotta con un poliziotto zombi. Nonostante le alte aspettative, alla sua uscita il film venne stroncato dallo stesso cast ancor prima che dalla critica. Nessuno avrebbe mai scommesso che col passare degli anni (e di ben due sequel), Maniac Cop sarebbe stato in grado di conquistare il tanto agognato status di film di culto. E ancor più sorprendente è l’interesse che il regista danese Nicolas Winding Refn ha covato nel voler resuscitare il franchise del prodotto per trasformarlo in una serie tv, prima produzione targata byNWR Originals – casa di produzione indipendente affiliata al sito bynwr.com – , sviluppata in collaborazione con HBO e Canal Plus. In veste di produttore esecutivo e regista vediamo, oltre al sovracitato Refn, John Hyams, conosciuto per aver ideato la saga di Universal Soldier.

Su Instagram Refn ha dichiarato che il progetto si prefigura come “una personale versione di un universo caotico, illuminato dai neon e alimentato da cocaina, abitato da instancabili cercatori di brividi consumati dalla onnipresente lotta bene-male…anche se è il male sta vincendo”. Reduce dell’acclamata e brillante serie tv Too Old to Die Young, la mente visionaria di Drive e The Neon Demon torna sullo schermo proponendo un folle adattamento, ad essere precisi un’interpretazione moderna dell’orrore, tuttavia caricata di una volontà polemica e sagace. “Sono sempre stato un ammiratore di John Hyams”, ha detto Refn. “Parliamo di una re-immaginazione dei film di Maniac Cop da diversi anni, ma mentre continuavamo a lavorare sul materiale, ci siamo trovati a voler esplorare il mondo che stavamo creando in modo più approfondito. Trasformare Maniac Cop in una serie ci consentirà di realizzare le nostre ambizioni più sfrenate e di raggiungere un enorme pubblico attraverso i partner HBO e Canal Plus. Questo spettacolo sarà un’odissea di orrore piena di azione. Dato lo stato attuale del mondo, tuttavia, sarà anche un forte commento sul declino della civiltà”