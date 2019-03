Intervista a Pavol Liska e Kelly Copper

Abbiamo incontrato la coppia di registi Pavol Liska e Kelly Copper, che con il loro irriverente Die Kinder der Toten – un B Movie in Super 8 tratto liberamente dal romanzo della scrittrice austriaca Elfriede Jelinek – hanno recentemente vinto il premio FIPRESCI per la sezione Forum al 69º Festival di Berlino.

Die Kinder der Toten è il vostro primo lavoro da registi girato insieme?

Pavol – No, abbiamo girato 7 film insieme. Questa è la nostra prima volta come produttori.

Come siete stati ispirati dal libro della Jelinek, Die Kinder der Toten? È abbastanza divertente che nessuno di voi due abbia mai letto questo libro, di cui ancora non esiste la traduzione in inglese.

P: Si, abbiamo parlato con persone che hanno letto il libro. Lei, la Jelinek, ha detto di essere stata ispirata da certi film dell’orrore americani e da alcuni B Movies, ha preso molto da questi film; e noi abbiamo pensato a un’idea interessante, quella di riportare, come in un percorso inverso, la letteratura austriaca in una sorta di film dell’orrore americano.

Il risultato è un mix di molte cose, si nota qualche ispirazione ai vecchi film tedeschi soprattutto nell’uso del bianco e nero, del Super 8 e del film muto. Dal punto di vista politico invece, si percepisce una critica alla situazione attuale in Austria? Potreste dirci qualcosa di più in merito?

P: Stavamo girando il film durante le elezioni. Siamo andati a visitare il posto quattro volte, durante ogni stagione. Stavamo scrivendo la sceneggiatura, siamo andati lì e abbiamo parlato con la gente e tutti hanno anche detto che questa zona è di destra e che eravamo pazzi a lavorare lì. E ‘stato bello per noi venire da estranei, come degli alieni, e osservare e ascoltare cosa sta succedendo senza essere coinvolti, anche se poi… sai, veniamo dall’America e la nostra politica è un casino completo e non è che eravamo estranei alla situazione, l’Austria nel film è una metafora per ogni posto nel mondo che sembra essere orientato a destra ora.

Ne viene fuori un quadro molto negativo dell’umanità.

P: Sì, non c’è molta speranza di essere ottimisti da nessuna parte in questi giorni …

Kelly: Penso che si debba anche dire che le persone che abbiamo incontrato ci hanno mostrato gentilezza, più ti avvicini alle persone e più non puoi immaginarle così, in bianco e nero, perchè prendono forma e colore.

P.: Erano disposti a essere autoriflessivi e autocritici, l’intera comunità mi sembrava influenzata da persone dell’ala destra. Prima che iniziassimo a girare, le persone dicevano frasi del tipo “loro non vi lasceranno lavorare…” ” ci sarà protesta “o” qualche partito politico vi fermerà ”

E le persone che lavoravano per il vostro film in Austria capivano il tipo di film o il tipo di lavoro che dovevate girare? Era un problema per loro?

P: Sapevano che Elfriede Jelinek proviene da quella regione, questo è ovviamente il motivo per cui abbiamo scelto di girare in Stiria, perché è da lì che lei viene e loro conoscono le sue posizioni. C‘è questa parola in tedesco “Nestbeschmutzer” o qualcosa del genere (Chi sputa nel piatto in cui mangia)

Sì, non è amata

P: Sì, ma penso che capiscano che è necessario in qualche modo essere autocritici almeno in questi progetti e davvero riuscire a far esprimere tutti.

K: Sì, alcune persone hanno parlato dei loro antenati durante la guerra e hanno scoperto la storia delle loro famiglie

E il ruolo dei siriani? C’è anche un gioco di parole tra siriano e stiriano … è stato casuale o avete voluto trovare un modo per introdurre questo elemento dell’immigrazione siriana che è un tema politico molto importante al momento in quella zona?

P: Sì, questo è molto importante per noi, è stata una buona opportunità per introdurlo perché quando ci lavoravamo la Siria era sui giornali ogni giorno ed era costantemente discussa, e la crisi dei rifugiati era proprio al suo apice e per noi c’era questa opportunità del gioco di parole.

Il ruolo del cibo nel film: si percepisce un costante senso di disgusto, a cosa è dovuto?

K: Voglio dire che il cibo è sempre anche una connessione al luogo. Quando visiti un posto, la gente vuole che provi le loro pietanze.

P: Il cibo diventa anche una metafora per la cultura.

Quale esperienza hanno gli attori del film? Sono professionisti?

K: Nessuno di loro è un attore professionista.

Ma sono molto bravi…

P: Si, specialmente la coppia madre e figlia, i due anziani nel ristorante. Ovviamente c’è anche uno zoom speciale non solo sulla situazione politica, ma a volte anche sui sentimenti privati, c’è anche questa coppia che guarda sempre gli incidenti. Il personale è in contrasto con il pubblico, è davvero un conflitto madre-figlia che dà inizio a tutto e anche gli zombie escono da home video, da filmati privati, e i fantasmi provengono da filmini di famiglia. In fondo siamo solo tutte piccole creature, siamo individui e solo con la combinazione di forze diverse possiamo influenzare la storia, nessun singolo individuo è abbastanza forte da causare grandi danni. Non possiamo incolpare Trump, non possiamo incolpare Hitler, non possiamo incolpare solo questi individui perché da soli non avrebbero mai potuto fare ciò che volevano fare.

K: Questo è anche, penso, parte di quando stavamo facendo la ricerca sulla regione. Ricordo che guardavamo tutti quei film sulle famiglie locali della regione e contemporaneamente molte sfilate o qualunque cosa a sfondo nazista, bandiere naziste sul background, madre e figlia, picnic e bandiere naziste.

Un’altra caratteristica originale del film è stata l’introduzione del cinema delle lacrime. Potete spiegare qualcosa in più?

P: (ride) Abbiamo una collezione di film domestici che abbiamo raccolto negli anni di altre persone che abbiamo trovato nei mercatini delle pulci e quando guardavamo quei film degli anni ’40, ’50 e ’60 si ha sempre la sensazione che questi sono fantasmi, come persone scartate, e il film è una registrazione, un’impressione di vita che è morta. La morte è registrata su pellicola, quindi quando abbiamo deciso di filmare su Super 8, è stato come voler dire che il cinema stesso è il mezzo della morte. Guardiamo film dall’inizio della storia del cinema ed è sempre una forma d’arte malinconica perché stai sempre guardando qualcosa che probabilmente è morto. E’ la connessione tra cinema e morte che stavamo cercando di esplorare davvero. Sembra quella più efficace e genuina perché in fin dei conti ogni buon film riguarda il film stesso, riguarda il mezzo stesso. È un manifesto di se stesso

E il vostro film è quindi in qualche modo anche un film sul cinema, sulle tecniche. È un mix di molte cose. Felici del vostro premio alla Berlinale?

K e P : Naturalmente (ridono)

E quale sarà il futuro di questo film? Non è un film facile, ne siete consapevoli.

K e P. : Si, (ridono)

P: Vogliamo solo fare nuovi lavori, lasciamo la distribuzione. Non ci preoccuperemo di questo. Sappiamo che sarà presentato in altri festival. Ci sarà una prima austriaca tra due settimane e saremo presenti.

Il vostro cinema sarà sempre impegnato politicamente?

P e K. : Sì, probabilmente si.

Un’ultima domanda sulla figura di Hitler che appare nella sfilata di zombie insieme a Mozart, insieme alla gente comune, insieme agli ebrei. Ecco, questa combinazione tra Ebrei e Hitler, che ballano anche insieme, non sembra affatto un’apertura ottimistica, al contrario si percepisce molto scetticismo.

P: Sì, siamo molto scettici. Era solo una specie di divertimento, ballano insieme quando escono dalla tomba ma non c’è davvero speranza

K: Anche se molto di questo film è stato pianificato in anticipo, ci siamo ispirati anche a ciò che ci veniva in mente al momento. In questa sfilata abbiamo chiesto alle persone di portare abiti dal loro armadio, come provare a creare outfit su temi austriaci, qualunque cosa significassero per loro. E così alcuni di loro sono arrivati con cose che non avremmo mai immaginato. E poi fai riunire tutte queste persone su quello che sanno fare in Austria, tutti sanno come fare il valzer e imparano il valzer nelle scuole, così puoi chiedere loro di ballare il valzer. Si tratta anche di conoscere…Sai, parte del processo di essere in quella regione per un anno è imparare ciò che le persone sanno fare, quello che nascondono nei loro armadi, quello ciò che conservano nei loro ricordi, e lavorare con loro in quel momento è qualcosa di grande importanza.

Grazie, congratulazioni ancora per il film e tanta fortuna per il futuro.

P e K. : Molte grazie. Ciao