Il tuo sepolcro… la nostra alcova: il trailer

Da tempo, attendevamo notizie di Il tuo sepolcro… la nostra alcova (già Beyond the Omega). Al link, potete leggere quanto ci raccontavano il regista Mattia De Pascali e il produttore, nonché protagonista maschile, Lorenzo Lepori. Ora, l’attesa è terminata con l’apparizione del trailer, che rilancia a una prossima uscita in dvd/Blu ray prevista a breve termine, appena dopo l’estate, a ottobre, per Digitmovie/Home Movie. Non possiamo anticipare nulla, ma, tenetevi forte…