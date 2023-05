Fumetti e casinò

Quali sono i fumetti che parlano di casinò?

I fumetti sono un mezzo di intrattenimento versatile che abbraccia una vasta gamma di generi e temi, e tra questi non può certamente mancare il mondo del gioco. I fumetti, così come i libri e i film, sono un medium estremamente preciso e coinvolgente, che permette di raccontare storie di ogni genere, romanzandole e rendendole appetibili al pubblico. Con l’avvento dei casinò online, quindi delle slot gratis, blackjack e poker accessibile comodamente da casa, gli utenti hanno iniziato ad allargare i propri orizzonti su questo tema, cercando altri media che raccontassero dal loro punto di vista il mondo del gioco. In queste ricerche compaiono proprio i fumetti che da sempre hanno divertito milioni di persone in ogni angolo del mondo. Di seguito andiamo a scoprire i cinque fumetti che hanno emozionato e fatto entusiasmare i lettori, grazie a storie incredibili.

Akagi

Nato nel 1992 dalla matita di Nobuyuki Fukumoto, Akagi è un manga incentrato sul gioco del mahjong e sul talentuoso protagonista, Shigeru Akagi, dalla quale il prodotto prende il nome. Ci troviamo nel Giappone del dopoguerra e qui, il protagonista, dovrà giocare a mahjong contro esperti e avversari incredibile. È una storia particolare che racconta nei dettagli il popolare gioco, andando a vedere i trucchi, le strategie e le sfide che sono all’ordine del giorno. È un punto di vista importante sul mahjong che ha fatto entusiasmare chiunque l’abbia letto.

Gamble Fish

Gamble Fish, pubblicato nel 2007 e attualmente terminato., è un manga scritto da Kazutoshi Yamane e illustrato da Hiromi Aoyama. Al suo interno gli appassionati possono leggere le avventure di Tomu Shirasagi, un enigmatico studente appena trasferito in una prestigiosa scuola privata. Fin da subito il protagonista sfida insegnanti e compagni in giochi di scommesse, andando a utilizzare le sue abilità per arrivare alla vittoria. Il manga si concentra sulle strategie e le tattiche di Tomu, oltre a esplorare il mondo oscuro e spesso pericoloso del gioco d’azzardo.

Two Face

Two Face è un fumetto coreano, o manhwa, scritto e disegnato da Jeong-Hyun Seok. La serie è uscita tra il 2016 e il 2017 in tre volumi che raccontano le vicende di Jin, uomo che si ritrova a saldare i propri debiti utilizzano il gioco d’azzardo. Se ci pensate è un po’ come accade in Squid Game, dove il protagonista scommette sui cavalli con la speranza di ripagare i propri problemi economici. Il fumetto racconta la lotta di Jin per sopravvivere e vincere il gioco, mentre cerca di scoprire la verità dietro l’organizzazione che gestisce le scommesse. Two Face offre un’analisi del mondo del gioco d’azzardo e delle persone che vi partecipano.

Kaiji

Anche questo è un manga giapponese creato da Nobuyuki Fukumoto, pubblicato nel 1996. Qui si può leggere la storia di Kaiji Itō, un giovane con seri problemi finanziari che si ritrova costretto a partecipare a giochi d’azzardo ad alto rischio per saldare i suoi debiti. Il manga presenta una serie di giochi originali e avvincenti, mentre Kaiji lotta per sopravvivere e trovare un modo per liberarsi dalla sua situazione disperata. Il fumetto esplora temi come la disperazione, la speranza e la resilienza umana nel contesto del gioco d’azzardo. È una delle opere sul tema che bisogna assolutamente leggere.

Betting Man

Betting Man è un altro manhwa coreano, scritto da Bamwoo. Qui troviamo Hae-Seong, un uomo che vive una vita ordinaria, fin quando non scopre di avere del talento per il gioco. Ecco quindi che il protagonista inizia a esplorare questo mondo cercando di sfruttare al meglio le proprie abilità per portare benessere nella propria vita. che vive una vita normale fino a quando non scopre di avere un talento naturale per il gioco d’azzardo. Hae-Seong si addentra nel mondo delle scommesse sportive e dei casinò, cercando di sfruttare le sue abilità per migliorare la sua vita.