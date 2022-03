Francesco Barilli: il ritorno al genere

Avila Entertainment Srl annuncia la produzione di un nuovo film scritto e diretto da Francesco Barilli. Il regista, attore, sceneggiatore e pittore parmense torna a misurarsi con il cinema di genere nella sua città, da lui raccontata in molti documentari e scelta come set per il suo ultimo cortometraggio L’Urlo (2019).

Il film, dal titolo provvisorio Il Paese del Melodramma, sarà girato interamente a Parma e vedrà coinvolti i luoghi verdiani di interesse storico e culturale e tutto il centro storico. Il cast avrà per protagonisti due attori con cui Barilli ha già collaborato più volte nella sua carriera: Luca Magri (Il Solitario, La casa nel vento dei morti, Il Vincente, L’Urlo), qui anche in veste di produttore del film, e Luc Merenda, uno dei volti simbolo del cinema italiano degli anni ’70, già diretto in Pensione paura (1977). La direzione della fotografia sarà affidata a Alessio Gelsini Torresi (Americano Rosso, La Scorta, Ultrà, Jack Frusciante è uscito dal gruppo), già vincitore del David di Donatello e candidato agli Emmy Awards.

La musica di Giuseppe Verdi; la figura della Morte; la storia di un uomo che tenta disperatamente di ricostruire una carriera nel mondo dello spettacolo; il dramma di una dipendenza. Sono questi gli elementi cardine della sceneggiatura scritta da Barilli. Le riprese cominceranno nella primavera del 2022 e avranno una durata di quattro settimane.

La casa di produzione Avila Entertainment Srl, fondata da Luca Magri, Antonio Amoretti e Pietro Corradi, è attiva dal 2013 come azienda del settore cinematografico in tutte le sue forme (produzione, organizzazione, distribuzione, cessioni diritti), con due produzioni realizzate sul territorio Italiano: il lungometraggio Il Vincente (2016) di Luca Magri e il cortometraggio L’Urlo (2019) di Francesco Barilli.