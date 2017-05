Un piccolo update sulla situazione del Suspiria di Luca Guadagnino, entrato nella fase post-produttiva dopo le riprese svoltesi da ottobre a febbraio tra Varese e l’Ungheria. Ieri una nota d’agenzia ha finalmente chiarito chi sarà l’autore della colonna sonora del film: trattasi di Thom Yorke, frontman dei Radiohead, il cui “talento insuperabile e i suoni inconfondibili esaltano e intensificano l’emozione e l’epicità horror presenti in Suspiria”, ha sottolineato Guadagnino. Niente si sa ancora, invece, della data di uscita, anche se si sussurra di possibili anteprime a Venezia o a Toronto. Non è un mistero, tra l’altro, che il nuovo Suspiria ancora non è stato venduto per l’Italia. Noi abbiamo potuto farci un’idea piuttosto chiara del film, la cui sceneggiatura, opera di David Kajganich, è una raffinata, complessa e ingegnosa variazione sul tema del Suspiria d’origine. Non si tratta né di un remake, né di un reboot quanto piuttosto di uno sviluppo di elementi presenti nella storia di partenza, che il nuovo film dilata e porta a conseguenze sorprendenti. Quanti di noi avrebbero voluto sapere di più, per esempio, sul personaggio di Patty, interpretato nel 1976 da Eva Axen (e ora da Chloë Grace Moretz)? Bene: il Suspiria di Guadagnino ci farà scoprire quel “di più”, che diventa addirittura il motore primo dell’azione…