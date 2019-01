The Last Heroes – Gli ultimi eroi: il teaser trailer

Dopo i successi ottenuti grazie all’horror The Wicked Gift (2017) e all’action Fino all’Inferno (2018), Roberto D’Antona svela le prime immagini di The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi, il suo nuovo misterioso progetto, girato in 51 giorni, con circa 150 tra attori e comparse. Il teaser trailer ci scaraventa subito nel mezzo dell’azione, in una cittadina immaginaria, in cui un grande oscuro male viene liberato e minaccia le vite degli abitanti. Riusciranno Gli Ultimi Eroi del titolo a sconfiggere l’oscura maledizione di Kaisha, la più antica delle streghe, che li tormenta fin da piccoli? Il film, come sempre, è prodotto da L/D Production Company, casa fondata dallo stesso D’Antona insieme alla sua socia in affari Annamaria Lorusso – entrambi presenti nella storia rispettivamente come protagonista e antagonista – e, come sempre, non sarà inscrivibile dentro uno specifico genere, ma sarà, ancora una volta un mix di generi, in questo caso, un Horror sovrannaturale, con venature Urban Fantasy e Action, tutte anime ampiamente mostrate nel teaser trailer stesso.

I trucchi ed effetti speciali sono stati realizzati dalle sapienti mani della make-up artist Paola Laneve e il film farà largo uso di effetti visivi, ad opera del maestro del VFX Alessio Barzocchini. La colonna sonora sarà composta dalla già nota ed apprezzata Aurora Rochez. “Se The Wicked Gift e Fino all’Inferno erano i miei omaggi rispettivamente al cinema di fantasmi e agli Action anni ’80, The Last Heroes è un film che per certi versi riporta al cinema horror-fantasy di Joe Dante e Richard Donner o ai racconti di Stephen King – spiega Roberto D’Antona – ma è anche qualcosa di più: è un sogno che ho inseguito per anni e ora devo ammettere che rivedere per immagini la storia che ho in mente da così tanto tempo è davvero un’emozione grandissima. Inoltre, girare un horror-fantasy, secondo me, rappresenta anche una grande sfida, per me come regista e per la L/D come casa di produzione. Non vedo l’ora di presentarlo ufficialmente e di mostrarlo al pubblico”. La data di rilascio del film non è ancora stata annunciata, ma si sa già che il film verrà presentato, insieme al primo trailer ufficiale e ad altri contenuti speciali, a Cartoomics 2019, l’appuntamento nazionale annuale dedicato al fumetto, al cinema e all’intrattenimento che si terrà a Milano dall’8 al 10 marzo.

Presto, verrà inoltre rilasciato il primo poster ufficiale, che darà sicuramente maggiori dettagli sul film. Questa è la sinossi ufficiale del film: “Una potente forza oscura si è risvegliata: un profanatore di tombe appassionato di misteri, un venditore chiacchierone, una giornalista impertinente, un pigro nerd e la timida assistente di un misterioso bottegaio cieco e muto si ritrovano insieme nella tranquilla cittadina di Noara, dove vent’anni prima avevano condiviso un terribile segreto. Ai giochi si uniscono anche due invasati di palestra e un poliziotto scettico che da tempo era sulle tracce del colpevole di un’inspiegabile mattanza di animali. Insieme, scopriranno l’antica maledizione di Kaisha e si ritroveranno a fronteggiare i demoni del passato. Letteralmente.” Il cast: Roberto D’Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Nicole Blatto, Erica Verzotti, Alex D’Antona, Fabrizio Narciso, Mirko Giacchetti, Andrea Milan, Michael Segal, Carmelo Bacchetta, Sascha Granato, Susanna Tregnaghi, Danilo Uncino, Sara Cominato, Massimo Cantori, Luca Cagnetta e Alice Bonzani.