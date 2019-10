The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi: il final trailer

The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi si prepara a sbarcare dal 19 Novembre nei circuiti di distribuzione Home Video e Digital in Italia e lo fa in grande stile, annunciato da un nuovo emozionante Final Trailer e con un’esclusivissima anteprima al MIC di Milano, centro convegni tra i più grandi d’Europa, che si terrà questo 25 Ottobre. L’ultimo lungometraggio firmato dal giovane Roberto D’Antona – al suo terzo film, dopo The Wicked Gift e Fino all’Inferno – distribuito dalla CG Entertainment e prodotto da L/D Production Company sarà protagonista di una proiezione riservata a stampa e operatori cinematografici presentata da Cinemarcord, con la direzione artistica di Bietti Edizioni e BloodBuster, in media partnership con Long Take. “Dopo oltre un anno dall’inizio di questo meraviglioso progetto, The Last Heroes è finalmente pronto alla distribuzione – spiega Roberto D’Antona – sono stati mesi molto intensi, in cui abbiamo lavorato sodo, sudato, rischiato e ci siamo anche divertiti molto. Ora, che la prima meta è in vista, posso solo dire che mi sento orgoglioso del team che ha lavorato con me al progetto e molto fiero del risultato. Non vedo l’ora”. Entusiasta anche Annamaria Lorusso, socia fondatrice, insieme a D’Antona della L/ D Production Company. “La proiezione del 25 ottobre a Milano sarà un grande evento – commenta – Ringrazio Cinemarcord, Bietti Edizione, Bloodbuster e Long Take, per questa straordinaria opportunità”.

The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi è un urban fantasy a tinte horror, ricco di azione e suspense, che racconta di come un gruppo di amici si ritrovi, dopo 20 anni, ad affrontare l’oscura entità con cui erano entrati in contatto da bambini che oggi minaccia la città in cui sono cresciuti e, forse, tutto il mondo. Il protagonista, interpretato dallo stesso D’Antona, scoprirà in questo la missione della sua vita. Ad interpretare l’oscura entità demoniaca, Kaisha, Annamaria Lorusso, mentre a dare vita agli eroi del titolo ci sono Francesco Emulo, Nicole Blatto, Erica Verzotti e Fabrizio Narciso aiutati da un misterioso mago, interpretato da Mirko Giacchetti. In loro aiuto, accorreranno due spaesati sbirri e una coppia di ambigui palestrati. Anche questa volta, D’Antona proietta il pubblico all’interno di un mondo surreale e tuttavia credibile, evocando paure ataviche tra le quali, la più grande, è quella della perdita di persone a noi care. A breve il film sbarcherà anche all’estero in esclusiva per 6 mesi sulla nuova piattaforma Apple TV in più di 30 Stati, in seguito, il film verrà distribuito in oltre 52 Stati attraverso le piattaforme Amazon Prime Video, Google Play, Xbox, PlayStation Store, Tubi TV e Vudu, in alcuni Paesi, il film verrà distribuito anche in Home Video. Appuntamento quindi il 25 ottobre alle 20.30 al MIC di Milano. L’accesso alla proiezione è solamente su invito e riservata agli operatori.