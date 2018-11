Primo teaser poster ufficiale per il misterioso The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi

Per Halloween, la casa di produzione L/D Production Company rilascia il primo teaser poster ufficiale del nuovo film di Roberto D’Antona. Sarà un fantasy/horror dalle atmosfere cupe. Confermati sinossi ufficiale e cast.

A sorpresa, L/D Production Company rilascia il primo teaser poster di The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi, il nuovo film di Roberto D’Antona, che verrà distribuito in una data ancora imprecisata del 2019. Si tratta, evidentemente, di un piccolo assaggio della nuova pellicola, che, dopo la chiusura ufficiale del set dieci giorni fa, oggi si trova già in fase di post-produzione. Il poster, rilasciato appositamente per Halloween, mostra atmosfere cupe, per quello che, come già detto, sarà un film di genere fantasy-horror, anche se, conoscendo bene il regista Roberto D’Antona, il pubblico potrà sicuramente aspettarsi sorprese.

Questa è la sinossi ufficiale del film: “Una potente forza oscura si è risvegliata: un profanatore di tombe appassionato di misteri, un venditore chiacchierone, una giornalista impertinente, un pigro nerd e la timida assistente di un misterioso bottegaio cieco e muto si ritrovano insieme nella tranquilla cittadina di Noara, dove vent’anni prima avevano condiviso un terribile segreto. Ai giochi si uniscono anche due invasati di palestra e un poliziotto scettico che da tempo era sulle tracce del colpevole di un’inspiegabile mattanza di animali. Insieme, scopriranno l’antica maledizione di Kaisha e si ritroveranno a fronteggiare i demoni del passato. Letteralmente.”

Prodotto dalla L/D Production Company, casa fondata dallo stesso D’Antona insieme alla sua socia Annamaria Lorusso, e da Stefano Pollastro e Paola Laneve rispettivamente Direttore della Fotografia e Make Up Artist del film, The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi è il terzo film cinematografico di D’Antona, dopo The Wicked Gift e Fino all’Inferno , entrambi usciti nelle sale cinematografiche italiane nel 2018 e attualmente distribuiti in Dvd e BluRay da

CG Entrertainment. Corposo il cast: insieme agli stessi D’Antona e Lorusso, co-protagonisti della pellicola, troviamo Francesco Emulo, Nicole Blatto, Erica Verzotti, Alex D’Antona, Fabrizio Narciso, Andrea Milan, Michael Segal, Carmelo Bacchetta, Mirko Giacchetti, e i giovanissimi Danilo Uncino, Sara Cominato, Massimo Cantori, Alice Bonzani e Luca Cagnetta.

Pagina Facebook Ufficiale del film:

The Last Heroes

L/D Production Company

www.ldproductioncompany.com

e-mail: [email protected]