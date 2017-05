George A. Romero annuncia Road of the Dead

Nel corso degli ultimi anni sono rimbalzate diverse notizie su un possibile ritorno di George A. Romero sul set per un nuovo film di zombi. Dopo Survival of the Dead – L’isola dei sopravvissuti (2009), il regista di Pittsbourgh sembrava intenzionato a trasferire in immagini il bellissimo romanzo di Steven C. Schlozman The Zombie Autopsies: Secret Notebooks from the Apocalypse. Scrisse la sceneggiatura nel 2011, che venne anche approvata da Schlozman, ma lo script è finito per naufragare non si sa bene dove. Nel 2012, Romero era passato ad altro, sceneggiando un fumetto della Marvel dal titolo Empire of the Dead, uscito all’inizio del 2014. Dopodiché, non Romero direttamente ma suo figlio Cameron, lancia una campagna di Crowdfunding su Indiegogo per finanziare il progetto di un ulteriore capitolo dell’epopea zombesca più celebre del cinema con Origins, un prequel della Notte dei morti viventi che dovrebbe chiarire le cause dell’epidemia. Eravamo nel 2015 e Romero jr annunciava che il film si sarebbe certamente fatto, ma a tutt’oggi di Origins non si hanno più notizie.

Due giorni fa un update sugli impegni zombeschi di George Romero è arrivato dal Fantasia International Film Festival di Montreal, al cui interno è presente un mercato del cinema specializzato in film di genere finanziati e coprodotti tra Europa e Nord America. Nella prossima edizione del Festival, a luglio, verrà presentato il progetto di un nuovo zombi-movie scritto e prodotto da Romero e diretto da Matt Birman, il cui nome è lecito non dica molto, trattandosi di uno stuntman, sporadicamente anche attore, in pista dal 1979, collegato a Romero in quanto gli ha fatto da regista della seconda unità negli ultimi tre film, La terra dei morti viventi, Diary of the Dead e Survival of the Dead.

Il titolo del progetto è Road of the Dead e la sinossi divulgata riguarda un’isola in cui i morti viventi sono stati ridotti nella stessa condizione dei gladiatori dell’antica Roma per il piacere dei ricchi. Gli zombi guideranno automobili affrontandosi in un gara all’ultimo brandello di carne nello stile delle gare di Stock car organizzate dal NASCAR. La sceneggiatura, ci dicono le scarse note finora apparse, è stata scritta da Romero e da Birman e sarebbe una specie di mélange tra Road Warrior e Rollerbal, con una spruzzata – già che ci siamo – di Ben Hur. Ovviamente, critica sociale e politica sono incluse nel prezzo. L’idea di accoppiare bolidi e morti viventi, a dire la verità, non è nuovissima: basta pensare al piccolo film di culto australiano Wyrmwood: Road of the Dead, diretto nel 2014 dai fratelli Kiah e Tristan Roache-Turner, appena uscito in Blu-ray in Italia per Midnight Factory.