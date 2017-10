Anche quest’anno siamo pronti per una nuova edizione del Sitges Catalonia Fantastic Film Festival, un’edizione importante, quella del 2017, perché coincide proprio con il 50esimo anniversario della manifestazione spagnola interamente dedicata al cinema fantastico e horror. Un compleanno festeggiato a dovere con un programma ricco di eventi e ospiti speciali che scriveranno l’imminente edizione nella storia, nonostante a far da sfondo ci sia una rivoluzione politica e sociale che proprio in questi giorni sta animando l’intera Catalogna. Per immergersi nell’atmosfera giusta basta dare un’occhiata alla locandina dedicata, questa volta, a Dracula, presenza spettrale inquietante, una delle più importanti icone orrorifiche di tutti i tempi.

Nato da una forte spinta controculturale nella cittadina di Sitges in pieno regime franchista, il Festival è diventato uno dei più importanti eventi sul cinema di genere mondiale, ricco di stimolanti incontri, mostre e presentazioni collaterali. Il direttore del festival, Angel Sala, ha comunicato che a fare da padrino all’evento sarà Guillermo Del Toro, un regista che proprio grazie al Festival di Sitges ha avuto visibilità; ad aprire la 50esima edizione sarà il suo ultimo horror, Shape of Water. Dal 5 al 15 ottobre al Festival di Sitges verranno proiettati oltre 200 film, tra i quali attesissime anteprime mondiali di film spagnoli come Muse di Jaume Balagueró ed Errementari, horror di Paul Urkijo Alijo prodotto da Álex de la Iglesia. Tra gli special guest ci saranno William Friedkin, l’attore Frank Langella e Susan Sarandon, che ritirerà il premio Grand Honorary Award.

A rappresentare il cinema italiano di genere che ha influenzato la cinematografia mondiale di tutti i tempi saranno tre registi nocturniani per antonomasia: Sergio Martino, a cui verrà conferito un premio carriera, Dario Argento e Lamberto Bava, i quali, per l’occasione, prenderanno parte a una tavola rotonda sui 50 anni di cinema horror italiano, insieme ad Angel Sala, al nostro Manlio Gomarasca e Guillermo Del Toro. Come tutti gli anni Nocturno presenzierà e parteciperà agli eventi, aggiornandovi quotidianamente dal Festival di Sitges tramite dirette e recensioni.