A poche ore dalla diffusione di alcune foto di scena, ecco che arriva anche il primo trailer del remake di Death Wish, Il giustiziere della notte, che Eli Roth ha diretto a partire dallo scorso settembre per la Cave 76, con la produzione di Roger Birnbaum, il che significa MGM, che infatti distribuirà il film sul mercato internazionale a partire dal prossimo novembre. Dire che questo remake ha avuto una gestazione complicata, sarebbe un eufemismo. Ad annunciare di voler rifare il cult di Michael Winner del 1974, tratto da un racconto di Brian Garfield, era stato per primo Sylvester Stallone, nel 2006, che lo dava per cosa ormai fatta spingendosi fino ai dettagli sulla sceneggiatura e sul suo personaggio, che a differenza del Paul Kersey originale interpretato da Charles Bronson, sarebbe stato un poliziotto e non un ingegnere. Ma già alla fine dello stesso 2006, Stallone, che doveva essere regista e protagonista del film, e il progetto uscivano di scena. Sei anni dopo, nel 2012, Joe Carnahan sale alla ribalta come regista e sceneggiatore del nuovo Death Wish e si fanno i nomi di Liam Neeson e di Frank Grillo. Ma si conclude con un nulla di fatto anche qui. L’anno dopo entra nell’operazione Gerardo Naranjo che mette gli occhi su Benicio Del Toro come possibile Giustiziere. Falso allarme anche stavolta.

I nuovi sviluppi si hanno all’inizio del 2016, quando viene annunciato da MGM e Paramount che Aharon Keshales & Navot Papushado i registi di Big Bad Wolves (2013), un feroce revenge movie, saranno al timone del remake, il cui protagonista è stato identificato in Bruce Willis. Siamo, così, quasi arrivati al compiersi definitivo dell’odissea produttiva, perché a metà dello scorso anno Eli Roth entra al posto dei due registi israeliani la cui revisione dello script non era stata gradita dalla produzione. Dicono che le cose lunghe rischiano di diventare serpenti, ma vogliamo dare la massima fiducia a Roth, che è uno dei “nostri” e che è tornato a dirigerea tre anni di distanza da The Green Inferno. Il trailer ci dice tanto e ci dice poco. Certamente, ci parla di un Bruce Willis che più che con il freddo e roccioso Paul Kersey sembra far rima con il personaggio roboante e pirotecnico che abbiamo imparato a conoscere da Die Hard in poi. Anche se alcune cose che gli vediamo fare in questa preview sembrano molto, molto cattive…