Si sono da poco concluse le riprese di The Nanny’s Night, esordio cinematografico del giovane regista spagnolo Ignacio Lopez Vacas. Il film racconta le vicende di Bianka che, alla ricerca di qualche soldo facile, accetta un lavoro come bambinaia della figlia di una benestante coppia di insegnanti. Ma una notte, mentre sta mettendo a letto la bambina, qualcosa o qualcuno irrompe in casa con intenzioni sinistre. Ignacio Lopez Vacas, già sceneggiatore dell’episodio Cumpleanos dell’antologia Vampus Horror Tales, si era fatto notare nel 2019 con il cortometraggio Pornovenganza, selezionato in numerosi festival internazionali di genere tra cui Sitges.

The Nanny’s Night è prodotto da Artistic Films (Vampyres di Victor Matellano, Paul Naschy’s Empusa) in collaborazione con Panic in Frames e vede il ritorno al genere dell’attrice Diana Peñalver, la Paquita del film di culto del regista premio Oscar Peter Jackson (la trilogia del Signore degli anelli, tanto per citare l’ovvio) Braindead del 1992, conosciuto da noi in Italia con il titolo demente Splatter – gli schizzacervelli. Nel film compaiono insieme alla Peñalver anche altre star internazionali come Juan Carlos Vellido (Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales), David Santana (Rogue One, Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi), Lone Fleming (La maledizione dei morti ciechi) e Antonio Mayans (Re dei re). The Nanny’s Night è una feroce commedia horror recitata in inglese, la cui anteprima è prevista per l’inizio del 2022.