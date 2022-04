C’è chi non attende con ansia il mese di maggio e chi, invece, mente. Quest’anno, almeno per gli appassionati, due buone ragioni in più per scalpitare: Sky e Netflix distribuiranno le stagioni finali di due delle serie tv più amate dell’ultimo decennio: This Is Us e Stranger Things.

This Is Us 6 – NowTV

Già dal 2 maggio su Fox e – in streaming – su NowTV e on demand su Sky, con un doppio episodio a settimana, verrà distribuita la sesta ed ultima stagione di This Is Us, show che ha conquistato una fetta di pubblico estremamente ampia e diversificata. Nella stagione 5, Randall ha scoperto che sua madre naturale è morta. Kate e Toby, nella terza stagione, hanno accolto il piccolo Jack e adottato una figlia di nome Hailey nella quinta, mentre Kevin e Madison hanno avuto due gemelli. Nel presente Rebecca ha scoperto di avere un lieve deterioramento cognitivo, probabilmente dovuto all’Alzheimer. L’episodio finale si è concluso con un altro flash forward: siamo a 4 anni dal presente, Kate e Toby hanno divorziato e lei sta per sposare Phillip, il suo vecchio capo. Madison e Kevin non si sono sposati nel presente, ma sembrano essere molto uniti nel salto temporale in avanti. Al matrimonio, c’era un biglietto che diceva “Big Three Homes: società di costruzioni della famiglia Pearson”. Per chi non lo avesse ancora fatto, è il caso di preparare le scorte di kleenex.

The Wilds 2 – Prime Video

Il 6 maggio Amazon Prime Video lancerà la seconda stagione di The Wilds, la serie che ha come protagonista un gruppo di ragazze adolescenti inconsapevolmente oggetto di un esperimento sociale che si svolge su un’isola remota. La nuova stagione enfatizza il dramma rivelando che su un’altra isola c’è un nuovo gruppo di soggetti, maschi adolescenti, costretti a combattere per la sopravvivenza sotto l’occhio vigile di chi sta tirando le fila dell’esperimento.

Tehran 2 – AppleTV+

Sempre dal 6 maggio, questa volta su AppleTV+, torna la serie israeliana interpretata da Niv Sultan, con il suo secondo capitolo, Tehran. Si tratta della storia di un agente del Mossad che si reca sotto copertura in una pericolosa missione in Iran che metterà in grave pericolo lei e tutti quelli che le stanno intorno. A oggi non si conosco molte informazioni sul nuovo capitolo; gli spettatori dovranno scoprire se Faraz Kamali (Shaun Toub) è sopravvissuto, conoscere la sorte della moglie Nihad, ancora detenuta dagli agenti del Mossad, e seguire la fuga di Tamar e Milad, innamorati ma con gli eserciti iraniano e israeliano alle calcagna.

Now and Then – AppleTV+

Ancora Apple TV+, dal 20 maggio, sarà alle prese con un thriller stratificato che esplora le differenze tra le aspirazioni giovanili e la realtà dell’età adulta dal titolo Now and Then. La vicenda parte da un weekend celebrativo organizzato da un gruppo di sei amici che terminerà con la morte di uno di loro. Vent’anni dopo, i restanti cinque sono riuniti di nuovo, seppure con riluttanza, da una minaccia comune che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti. Il cast della serie comprende le candidate all’Oscar Marina de Tavira e Rosie Perez; il vincitore del Premio Ariel José María Yazpik; Maribel Verdú, pluripremiata al Premio Goya; Manolo Cardona; Soledad Villamil, vincitrice del Premio Goya; Željko Ivanek, vincitore del Premio Emmy; Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna.

Love, Death & Robots 2 – Netflix

Buone notizie anche per i cultori del genere horror: il 20 maggio Netflix aprirà il sipario sulla terza stagione di Love, Death & Robots. Ripassone: la prima stagione è composta da 18 episodi di circa 17 minuti ciascuno. Si tratta infatti di racconti brevi autoconclusivi, struttura confermata anche per la seconda stagione, i cui episodi – 8 in tutto – durano tra i 17 e i 18 minuti al massimo. Per quel che riguarda questo terzo atto, non possiamo sapere con certezza di cosa si parlerà, possiamo presupporre che segua il modus operandi delle due stagioni precedenti, andando ad affrontare temi scomodi anche legati all’ambito sociale. L’unica certezza è che Philip Gelatt si occuperà nuovamente di buona parte delle sceneggiature.

Stranger Things 4 – Netflix

Torna, dopo due anni di attesa, il 27 maggio e distribuito da Netflix, lo sci-fi ambientato negli anni ’80 che ha rapito anche i cuori dei più scettici, Stranger Things. Sappiamo già da tempo che il quarto capitolo sarebbe stato l’ultimo, in tempi invece relativamente recenti abbiamo scoperto che la nostra impazienza dovrà fare i conti con un finale di metà stagione: gli episodi conclusivi saranno resi disponibili a luglio. La terza stagione si era conclusa con la vittoria dei “buoni” sia sul Mind Flayer che sui russi. Il gruppo, invece, dopo la morte di Jim Hopper, è stato costretto a separarsi: Undici ha lasciato Hawkins insieme alla famiglia Byers abbandonando Mike, Nancy, Max, Lukas e Dustin. Quello che ci è dato sapere, grazie al trailer distribuito da Netflix qualche settimana fa, è che Hopper è ancora vivo, la guerra fredda non è ancora finita (va bene, questo lo sappiamo anche grazie a qualche libro di storia), che la partita finale non è ancora stata giocata e che, a quanto pare, l’unico asso nella manica dell’umanità è Undici. Per chi fosse incuriosito dai dettagli sul gran finale, vi lasciamo di seguito una piccola curiosità: i Duffer Brothers, consapevoli dell’hype che ruota attorno alla conclusione, hanno deciso di coinvolgere Vince Gilligan, mente- ideatrice dei celeberrimi Breaking Bad e Better Call Saul, nella stesura del finale, innalzando ulteriormente l’asticella sulle aspettative.