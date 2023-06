La psicologia del cinema americano è un vasto campo di studio che esplora le influenze psicologiche dei film americani sul pubblico che li guarda. Ci sono alcune teorie importanti sulla psicologia del cinema americano, tra cui La teoria dell’identificazione – Secondo questa teoria, il pubblico si identifica con i personaggi del film in base alle loro caratteristiche personali e alle loro scelte. Questa identificazione emotiva può influenzare le opinioni e il comportamento del pubblico. La teoria dell’imprinting – Secondo questa teoria, i film possono lasciare un’impronta duratura sulla psiche del pubblico, influenzando il modo in cui il pubblico percepisce il mondo che lo circonda. Ciò può causare cambiamenti nei comportamenti e nelle reazioni dei singoli spettatori. La teoria della desensibilizzazione – Secondo questa teoria, il pubblico può diventare insensibile alle immagini violente e ad altri contenuti forti a causa della ripetizione continua in film e programmi televisivi. Ciò può portare a un aumento della tolleranza verso la violenza e ad altri comportamenti antisociali.

In generale, la psicologia del cinema americano esplora il legame tra i film, la cultura popolare e la società in cui viviamo. Studiare la psicologia del cinema americano può aiutarci a comprendere come i film influenzano la nostra cultura e le nostre opinioni, nonché a capire il ruolo che la psicologia gioca nella produzione di film e nella percezione del pubblico, questo forse riesce a spiegare le ragioni di fondo per cui molti film statunitensi sono incentrati sul gioco d’azzardo, perché è un tema accattivante per gli spettatori: il rischio, il dramma, la tensione, l’emozione e il glamour delle sale d’intrattenimento, possono tutti generare situazioni interessanti e coinvolgenti per i personaggi dei film.

Questo argomento è stato una parte importante della cultura americana per molto tempo. Gli Stati Uniti hanno una lunga storia di questo tipo, dagli albori del paese alle epoche del Far West, passando per l’era del Proibizionismo. Questa cultura ha influenzato molti film americani. Il gioco e i soldi sono un tema universale soprattutto in era digitale, dove ci sono stati dei grossi cambiamenti da vari punti di vista, sicuramente quello dei pagamenti iniziato decenni fa con le prime carte di credito, fino ad arrivare al giorno d’oggi con nuovi tipi di intrattenimento, vedi le serie TV e le piattaforme Streaming, oppure quelli piú di nicchia che spaziano dai casino live fino alle piattaforme di videogames come Steam. Senza dimenticare, ovviamente, le console, Xbox e Playstation in primis..

Tornando al mondo delle pellicole, i film su questo mondo sono coinvolgenti per il pubblico, a causa del rischio, della tensione, della storia e della cultura di appartenenza.

Ecco alcuni dei migliori film di tutti i tempi che tocca questa tematica:

The Godfather, Part II (1974) – oltre ad affrontare la mafia, il film presenta scene decisive che si svolgono in un casinò di Cuba. Casino (1995) – diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert DeNiro, Joe Pesci e Sharon Stone, il film è ispirato alla vera storia di Frank Rosenthal, un gestore di casinò di Las Vegas associato alla criminalità organizzata. Ocean’s Eleven (2001) – diretto da Steven Soderbergh e interpretato da una grande lista di celebrità, il film segue un gruppo di criminali che pianificano di derubare tre casinò di Las Vegas contemporaneamente. Rounders (1998) – interpretato da Matt Damon, Edward Norton e John Malkovich, il film segue due giocatori di poker che tentano di saldare i loro debiti giocando al poker di alto livello. Rain Man (1988) – interpretato da Tom Cruise e Dustin Hoffman, il film segue un fratello introverso che scopre che il fratello con problemi di salute mentale è incredibilmente abile nei giochi di carte. 21 (2008) – basato su una vera storia, il film racconta la storia di un gruppo di studenti del MIT che utilizzano le loro abilità matematiche per vincere grandi somme di denaro nei casinò di Las Vegas. The Sting (1973) – interpretato da Paul Newman e Robert Redford, il film segue due truffatori che cercano di vendicarsi di un boss mafioso collegato ai casinò.

Questi sono alcuni dei migliori e più famosi film su questa tematica, ma non bisogna dimenticare anche le saghe piú famose che hanno toccato questo tema che, in alcuni casi, sono diventate una serie di film.

James Bond – la serie di film di James Bond presenta spesso scene in cui il famoso agente segreto gioca ai tavoli da gioco dei casinò, come ad esempio in Casino Royale. Las Vegas – la serie televisiva Las Vegas segue le vicissitudini di un gruppo di impiegati di un grande casinò di Las Vegas. The Hangover – la commedia The Hangover segue le vicende di un gruppo di amici che si risvegliano con una sbornia mostruosa, dopo aver passato una notte folle a Las Vegas. Molly’s Game – il film Molly’s Game si basa sulla vera storia di Molly Bloom, una giovane donna che organizzava partite di poker ad alto livello per celebrità e miliardari. Rat Race – la commedia Rat Race segue un gruppo di sfortunati che si mettono in competizione per raggiungere un montepremi milionario in un casinò di Las Vegas.

Infine, molte altre serie televisive e film includono scene ambientate nei locali d’intrattenimento o nelle sale da gioco, dimostrando che esiste una continuità con l’immaginazione del pubblico.