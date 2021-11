Il Giro dell’Horror: Sette note in meno

L’atteso secondo episodio della docuserie Il Giro dell’Horror è finalmente pronto a incontrare il pubblico, con una proiezione in anteprima assoluta al RIFF – Rome Independent Film Festival, sabato 20 novembre alle 19:00 presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma. In sala, oltre agli autori e alla crew della serie, anche il protagonista dell’episodio: il maestro Fabio Frizzi. Il Giro dell’Horror nasce nel 2019 dall’esigenza di raccontare il cinema e la cultura horror italiani in modo approfondito ma decisamente personale. Si tratta di un format a puntate che propone allo spettatore di prendere parte ad un viaggio che indaga a 360 gradi il mondo della cultura orrorifica italiana: dalle produzioni di cinema indipendente a quelle mainstream, dalla letteratura, alla musica, ai fumetti. Ma non basta, perché alla normale struttura da documentario di approfondimento [con interviste e materiale di repertorio], Il Giro dell’Horror alterna delle scene fiction coniugate in commedia con protagonisti lo staff di filmmakers autori del progetto [Luca Ruocco, creatore e sceneggiatore; Paolo Gaudio, regista; Francesco Abonante, produttore esecutivo] e gli ospiti di puntata, includendo momenti importanti di animazione e puppet! Perché di horror si può anche ridere e soprattutto perché attraverso queste digressioni metafilmiche si riuscirà a creare una linea narrativa orizzontale che unirà tutti gli episodi e, ancor più, perché attraverso questa via non abituale si potranno scoprire spigolature inedite della personalità degli ospiti protagonisti di puntata.

L’appassionante viaggio di scoperta della cultura horror made in Italy è impostato sul meccanismo di passaggio da un protagonista all’altro su quello delle famose “challenge” molto di moda sui social e sul web. Dopo essere partiti dal regista indipendente Domiziano Cristopharo – primo ospite e unico ad essere stato scelto dai tre produttori della docuserie – il passaggio all’ospite dell’episodio #02 è avvenuto proprio attraverso una nomination diretta che ha portato Il Giro dell’Horror a incontrare [e a scontrarsi con] il maestro Fabio Frizzi, autore e compositore di colonne sonore entrate nella Storia del Cinema, che nella sua carriera ha avuto modo di lavorare con tanti grandi registi con l’horror nel cuore [da Lamberto Bava a Sergio Martino]. Ma – cosa ancor più importante per Il Giro – la carriera di Frizzi è legata stretta a quella del “terrorista dei generi” Lucio Fulci, regista per cui ha composto le colonne sonore di film horror divenuti caposaldi internazionali del cinema più cupo. Partendo da Zombi 2 fino ad arrivare a Un gatto nel cervello, il viaggio di Luca, Paolo e degli altri scalcagnati compagni di viaggio racconterà uno dei momenti più importanti per la produzione cinematografica horror made in Italy. Per accompagnare quella che sarà la prima proiezione romana de Il Giro dell’Horror, InGenereCinema.com ha appena pubblicato sul suo Canale YouTube un nuovo trailer, con un ospite speciale: il cantautore Ivan Talarico.

