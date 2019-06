I migliori film horror sulle bambole assassine

In prossimità dell’uscita al cinema del remake de La bambola assassina e del terzo capitolo di Annabelle, abbiamo deciso stilare un elenco dei migliori film horror sulle bambole assassine. Considerate da sempre come compagne di gioco affidabili e imprescindibili nell’infanzia delle bambine, nutrono tuttavia un aspetto inquietante che viene riscontrato spesso e volentieri da molte persone.Ed è proprio il trasformare degli oggetti, che nell’immaginario comune rappresentano l’innocenza della fanciullezza, in delle terribili creature indemoniate e assetate di sangue, a colpirci nel profondo delle nostre paure. Cominciamo perciò con la nostra classifica.

La bambola assassina (1988)

Iniziamo dallpiù classico e famoso horror sul tema. Diretto da Tom Holland, narra le vicende di una bambola posseduta dall’anima di un serial killer, pronta a dare sfogo ai suoi istinti omicidi. Cult assoluto della cinematografia horror, la bambola Chucky è a pieno titolo una vera e propria icona del genere. Da questo film presero vita ben 6 sequel, a cui si aggiunge il remake, al cinema dal 19 giugno.

Annabelle (2014)

Personaggio che prende vita dall’ Universo Conjuring, Annabelle si guadagnò ben presto il suo posto nella cinematografia horror con l’omonimo spin-off prequel de L’evocazione. Nasce come innocente bambola d’epoca, regalata dal marito John alla moglie Mia, ma le cose si complicano quando una setta satanica invade la loro casa, trasformandola di fatto in un essere demoniaco. Aspetto vintage e sguardo terrificante, Annabelle è una bambola la cui immagine si imprime indelebilmente nella testa. Dal primo film seguì Annabelle 2: Creation e l’imminente Annabelle 3.

Dead Silence (2007)

Diretto da James Wan, narra le vicende di Jamie, che dopo il misterioso omicidio della propria moglie decide di avviare delle indagini per conto proprio che lo riporteranno alla sua città natale, alla ricerca di una di una misteriosa ventriloqua che sembra collegata alla vicenda. La pellicola pullula di terrificanti pupazzi da ventriloquo, che ci regaleranno più di un salto sulla sedia, in uno dei migliori horror sul tema.

Dolls (1987)

Una famiglia, dopo essere stata bloccata da una bufera durante un viaggio in auto, trova rifugio nella casa di due anziani signori con una particolare passione per le bambole. Inizia una strana serie di eventi che li porterà a scoprire che forse le bambole presenti in casa non sono così innocue… Diretto da Stuart Gordon nel 1987, non siamo di fronte ad un capolavoro ma ad oggi Dolls è una pellicola che mantiene un certo fascino e merita di essere riscoperta.

The Boy (2016)

Greta è una giovane ragazza che decide di accettare l’incarico da babysitter al bambino di una facoltosa famiglia. Fin qui niente di strano, finchè non verrà a sapere che Brahms non è un bambino di 8 anni, ma si tratta in realtà di un fantoccio di porcellana. Da questo momento in poi l’incarico di Greta si trasformerà in un vero e proprio incubo. Interessante pellicola del 2016, dalle atmosfere inquietanti e piena di trovate originali. Da vedere.

Dolly Dearest – La bambola che uccide (1991)

Una famiglia americana si trasferisce in Messico per fabbricare bambole. Le cose si complicheranno presto, dopo che uno spirito maligno si impossesserà delle loro creazioni. Nato sulla scia del successo de La Bambola Assassina, non ottenne la solita sorte e il motivo è piuttosto chiaro. Poche idee, poca tensione e fin troppo derivativo. Per gli appassionati può comunque essere una “tappa” da esplorare.

Magic (1978)

Corky è un ventriloquo bravissimo, che insieme al suo pupazzo Fats riscuote un grande successo con i suoi spettacoli. Fugge però dalla notorietà e decide di rifugiarsi nel suo paese natale. Da questo momento in poi Corky comincerà a rendersi conto di essere succube del suo pupazzo, che sembra avere un influenza potentissima sulla sua psiche. Magic è un ottimo thriller psicologico del 1978, con un Anthony Hopkins in grande spolvero nei panni del protagonista, e che nella versione originale è anche il doppiatore di Fats.

Trilogia del terrore (1975)

Amelia è uno dei tre episodi che compongono l’horror antologico Trilogia del Terrore (1975). Narra le vicende di una donna che riceve un pacco contenente un feticcio Zuni, il quale risulterà esser legato ad un terribile spirito malvagio. Armato di lancia e con denti affilati, il feticcio Zuni è una delle icone maggiormente rappresentative e più amate del filone delle bambole assassine, grazie alla sua presenza scenica e alla sua estetica particolare che riesce a lasciare il segno nella mente dello spettatore.