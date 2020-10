Il momento è arrivato. Il caldo da deserto di Mad Max di questi ultimi mesi ha fatto spazio a temperature più rigide che favoriscono sicuramente il trovar rifugio in una sala cinematografica. Distanziati e con mascherina, mi raccomando, senza lamentarsi, manco vi si chiedesse di guardarvi un film in ginocchio sui ceci come Fantozzi. Ma che film si possono andare a vedere in questo ottobre “coviddiano”? Abbiamo ormai capito che dovremo fare a meno di grandi titoli fino al 2021 inoltrato; tuttavia le uscite non mancano e per questo mese, incredibilmente, sono a maggioranza italiana. Tra questi, anche il probabile campione d’incassi del mese che tante polemiche sta ancora scatenando. Basta però tergiversare, come un pentito di mafia siamo pronti a farvi nomi e cognomi dei film in uscita a ottobre.

1. Shortcut (disponibile su Chili)

Horror internazionale ma la regia è italianissima: dopo In The Trap – Nella trappola dello scorso anno, Alessio Liguori torna con questo film che, dalla trama, può ricordare non poco il secondo capitolo di Jeepers Creepers. Un gruppo di studenti su uno scuolabus deve fare i conti con una misteriosa creatura mangiacarne che darà loro la caccia. Si avvertono note fruttate dell’ultimo It.

2. La casa del terrore (disponibile su Chili)

Film a tema Halloween ed escape room. Diretto da Scott Beck e Bryan Wood, sceneggiatori di A Quiet Place, e prodotto da Eli Roth. Un gruppo di amici decide di divertirsi passando la notte delle streghe presso una “finta” casa infestata. Come in tutte le storie d’orrore che si rispettino, scopriranno presto che la finzione non abita tra quelle quattro mura.

3. Il legame (dal 2 ottobre su Netflix)

Altro titolo italiano, con Riccardo Scamarcio che interpreta Francesco, uomo in procinto di sposarsi con Emma e costruire una famiglia insieme alla donna e alla di lei figlia Sofia. Parte con loro per il sud Italia per far visita all’anziana madre: una serie di strani e sinistri accadimenti convinceranno però Emma della presenza di qualcosa di maligno in quel posto, mentre Sofia verrà colpita da quello che la superstizione indica come malocchio. Esordio alla regia in un lungometraggio per Domenico de Feudis, aiuto regista, tra i tanti, di Sorrentino ne La grande bellezza.

4. Creators – The Past (dall’8 ottobre in sala)

Piergiuseppe Zaia dirige e compone le musiche di questo sci-fi che conta anche sulle interpretazioni di Gerard Depardieu e William Shatner. Girato tra Val d’Aosta, Piemonte e Veneto, arriva finalmente nelle nostre sale. Otto dèi governano l’intero universo ed ognuno di loro custodisce una Lens, uno strumento che permise loro di creare il loro pianeta e al cui interno è celato il segreto della vita stessa. Il salvataggio di una Lens è il centro di un racconto che mischierà i destini del mondo umano a quello degli esseri immortali.

5. Lockdown all’italiana (dal 15 ottobre in sala)

Siamo dunque giunti al film-caso del mese, se non dell’anno. La palla al balzo presa da Enrico Vanzina di trasferire la sua classica commedia nel contesto cui siamo stati tutti costretti tra marzo e maggio non poteva non scatenare le reprimende di molti. “Si può ridere del lockdown e del Covid?”, questa la domanda che molti si sono fatti. Forse sì, forse no, dipende. Ma, soprattutto, farà ridere?

6. Kadaver (dal 22 ottobre su Netflix)

Produzione horror norvegese ambientata in un futuro post-nucleare. I sopravvissuti lottano tutti giorni contro la fame: una famiglia composta da Jacob, Leonora e la loro figlia Alice è invitata in un hotel ad assistere, in cambio di un lauto pasto, ad un particolare spettacolo teatrale. Infatti la pièce si svolge in tutti gli spazi dell’albergo e gli spettatori devono indossare delle maschere per distinguersi dagli attori. Tutto prende una piega davvero macabra quando persone del pubblico iniziano a sparire.

7. Come Play – Gioca con me (dal 29 ottobre in sala)

Esordio al lungometraggio per Jacob Chase che porta sul grande schermo l’adattamento di un suo precedente corto, Larry. Oliver è un ragazzino introverso e molto appassionato di elettronica. Una creatura misteriosa proveniente da un’altra dimensione riesce ad entrare nel suo mondo dallo smartphone: per Oliver ed i suoi genitori ha inizio una corsa contro il tempo per la salvezza. Film che chiude questo mese di novità e che sarà probabilmente quello da andare a vedere per festeggiare Halloween in sala.