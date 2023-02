I film da non perdere sui cavalli

Tutti gli appassionati di cinema e cavalli possono scegliere tra un vasto catalogo di film dedicati a questi splendidi esemplari. Alcuni assolutamente da vedere ambientati nel secolo scorso, tra questi Febbre da cavallo è da annoverare tra i capolavori indiscussi del genere comico italiano.

I cavalli sono tra gli animali protagonisti della storia del cinema, a cui sono state dedicate diversi pellicole, alcune particolarmente significative e di gran successo. Come quello sopra citato di Steno, che racconta vicende che, come spesso accade nella realtà, ruotano intorno al mondo dell’equitazione e alle scommesse sui cavalli, visione essenziale, oltretutto, per tutti gli appassionati di corse e scommesse. Attori e attrici famosi hanno raccontato alcune tra le storie più commoventi, con il cavallo compagno di set. L’offerta di titoli è notevole, articolandosi dai purosangue delle corse ad altre tematiche che raccontano di personaggi realmente esistiti, tutte accomunate dal destriero come principale protagonista. Scopriamo, dunque, quali sono i film da non perdere.

Febbre da cavallo(1976)

Film diretto da Steno, con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak. Una pellicola che è diventata negli anni un cult del genere. Il mondo dell’ippica fa da sfondo al film il cui tema entra appieno nel mondo delle scommesse e dà vita a personaggi di spessore comico unico; tre amici che decidono di dare svolta alla loro vita, costellata da problemi economici, scommettendo sui cavalli e trascorrendo così gran parte delle loro giornate negli ippodromi. Per una serie di coincidenze sfortunate però, i tre puntano su tre brocchi al posto dei favoriti. La commedia si svolge fra colpi di scena e risate che portano i protagonisti dritti dritti in un tribunale.

Harry e Snowman (2015)

Un magnifico film documentario realizzato dalla piattaforma Netflix. Si rifà alla vera storia di Harry de Leyer e del cavallo Snowman. Un immigrato olandese e sua moglie riescono a sistemarsi e costruire una fattoria nell’America degli anni ‘50. Harry viene assunto come istruttore di equitazione e un giorno decide di recarsi ad un’asta, per comprare qualche esemplare per la scuderia che voleva mettere in piedi. Giunge però tardi: i destrieri sono stati venduti. Tutti tranne uno, un cavallo bianco da destinare al macello. Se ne innamora al primo sguardo e lo compra. Dopo varie vicissitudini, fra cui venderlo a un vicino di casa per poi ricomprarlo a distanza di poco tempo, Harry scopre che è un cavallo speciale: un grande saltatore. Inizia così ad allenarlo e a farlo partecipare a importanti gare, vincendo molteplici premi, fra cui quello di “Cavallo dell’anno”. Un film assolutamente da vedere.

Seabiscuit – Un mito senza tempo (2003)

Seabiscuit – Un mito senza tempo racconta la storia di un purosangue, Seabiscuit, che dopo un inizio sfortunato riuscì a diventare un autentico campione. Un film ambientato nell’America della Grande Crisi degli anni ‘30. Tutto ha inizio quando un ricco imprenditore del settore auto, Charles S. Howard, assume Tom Smith, un vecchio cowboy di paese, come allenatore dei cavalli della sua scuderia. Durante una corsa ippica acquista un destriero, considerato dagli addetti ai lavori un autentico brocco, il cui nome è Seabiscuit. Tocca a Smith allenare il puledro che si presenta basso e grasso, oltre che con un difetto a una zampa. Dopo averlo ripreso dal punto di vista fisico, il passo successivo è trovare un fantino adatto, individuato in un certo Pollard. I due vanno d’accordo sin da subito e proprio questo feeling consentirà a Seabiscuit di vincere alcune tra le più famose corse ippiche americane di quei tempi.

Oceano di fuoco – Hidalgo (2004)

Una pellicola cinematografica che racconta la storia di Frank Hopkins e del suo cavallo Hidalgo. Il film narra di una corsa che tutti gli anni si svolgeva in Arabia, l’Oceano di fuoco, ben tremila miglia che si snodavano attraverso il deserto. Lo sceicco Riyadh invitò Hopkins a partecipare alla gara insieme al Mustang Hidalgo. Una corsa che lo porta ad affrontare e misurarsi con altri cavalieri beduini, intenzionati in tutti i modi a impedirgli la vittoria. Alla fine Frank riesce a trionfare e, una volta tornato in America, con il premio vinto acquista i mustang presi dal Governo americano nelle riserve indiane. Decide quindi di liberarli, compreso il suo fidato Hidalgo. Un film del 2004, una pellicola perfetta a chi piacciono le trame con cavalli grandi protagonisti dei tempi passati.