El Chicano: il trailer

Dal 6 agosto on demand: un'adrenalinica storia nella Los Angeles delle gang

El Chicano è un film d’azione old school, un tuffo nella Los Angeles dei latinos, delle gang immersa nei rituali, nei combattimenti e nelle vendette vecchio stile. Il cast è interamente latino americano; gli interpreti principali sono Raúl Castillo (Quando eravamo Fratelli), Aimee Garcia (Dexter serie TV) e George Lopez.

El Chicano, diretto da Ben Hernandez Bray (stuntman con una carriera di 25 anni alle spalle) e scritto con Joe Carna (regista e autore di The Grey, Narc, A- Team), sarà disponibile dal 6 agosto (distribuito da Cloud 9 Film) sulle migliori piattaforme digitali: SKY PRIMAFILA, CHILI, RAKUTEN, TIM VISION, APPLE TV, INFINITY TV, GOOGLE PLAY, CG DIGITAL e THE FILM CLUB.

Sinossi:

Quando al detective del dipartimento della polizia di Los Angeles, Diego Hernandez (interpretato da Raul Castillo), viene assegnata un’indagine su un pericoloso cartello della droga messicano, si scoprono i legami col presunto suicidio di suo fratello e contemporaneamente affiora una lotta in atto per il territorio che sta devastando il suo quartiere. Combattuto tra il dovere di attenersi alle regole e le ricerca della giustizia, Diego fa risorgere la leggenda di El Chicano e innesca una sanguinosa guerra per difendere la sua città e vendicare l’omicidio di suo fratello.