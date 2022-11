La leggenda vuole che ogni cento anni la Volpe Volante scelga un Vampiro tra quelli appartenenti alle più antiche dinastie e lo incarichi di un compito davvero delicato: diventare padre. Bela è un principe delle tenebre, nutre un profondo rispetto per le tradizioni vampiresche e detesta da sempre i marmocchi che frignano e che hanno bisogno di attenzioni. Ma tutto questo la Volpe Volante lo ignora, altrimenti non avrebbe mai lasciato quel fagotto sdentato di Vali sulla soglia di casa sua a reclamare cibo e affetto.

Denti da Latte, la storia di Vampiri con protagonisti il piccolo Vali e suo padre Bela, arriverà a dicembre in libreria e negli store online con Bakemono Lab. Scritto da Luca Ruocco, Denti da Latte è un libro pensato per gli amici dell’horror più giovani, ma può essere una curiosa lettura anche per i Vampiri millenari più stagionati! Un romanzo breve che è un avvicinamento al mondo delle tenebre, dell’orrore e dei mostri, che racconta la non-vita dei principi delle tenebre con ironia, leggerezza e un po’ di nonsense, ma che è anche e soprattutto un viaggio di scoperta e di crescita per i giovani lettori che, insieme al piccolo Vali, scopriranno che “Non esistono Vampiri sbagliati, solo Vampiri unici.”

Il pre-order del libro è già attivo a questo link: https://www.bakemonolab.com/prodotto/denti-da-latte/ e iscrivendosi alla newsletter di Bakemono Lab si potrà acquistare con uno sconto speciale!

Le illustrazioni di copertina del libro sono realizzate da Stefano Tambellini, illustratore di libri per ragazzi e regista di film d’animazione. La prefazione è di una delle voci più autorevoli della letteratura horror italiana: Paolo Di Orazio.

Luca Ruocco è sceneggiatore, performer, regista e critico cinematografico. Nel 1999 fonda con Ivan Talarico la compagnia di teatro DoppioSenso Unico. Nel 2010 fonda il portale dedicato al cinema e alla cultura di genere InGenereCinema.com, che tutt’ora dirige. Per Bugs Comics è sceneggiatore dei magazine a fumetti Mostri, Alieni e Gangster. Nel 2016 scrive e dirige con Marcello Rossi il documentario Dylan Dog – 30 anni di incubi, prodotto da Studio Universal in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Dal 2012 al 2017 fa parte dello staff del Fantafestival in qualità di organizzatore e selezionatore dei film e dei cortometraggi in concorso. Nel 2018 è stato il direttore artistico della manifestazione romana dedicata al cinema fantastico e alla cultura horror e sci-fi. Nel 2019 è creatore e sceneggiatore del format Il Giro dell’Horror, docu-serie dedicata all’horror made in Italy, di cui è anche interprete principale. Dal 2020 è nel comitato editoriale di Heroes International Film Festival.

Bakemono Lab Edizioni è una casa editrice che attinge le sue venature dark dalla tradizione favolistica mondiale, dal linguaggio fumettistico, dal pop surrealism e dall’universo cinematografico. Nella sua vita editoriale ha dato vita con gli anni a uno stile narrativo ibrido fatto di ombre e inchiostro, proponendo percorsi di lettura alternativi. Nel catalogo delle sue pubblicazioni saggi di cinema, illustrati e narrativa.