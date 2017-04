È online il bando di concorso per partecipare al TOHorror Film Fest XVII. Il TOHorror Film Fest è un festival indipendente di cinema e cultura del fantastico giunto alla sua diciassettesima edizione, che avrà luogo a Torino dal 17 al 21 Ottobre 2017 in due location differenti: il Blah Blah Cineclub in Via Po 21 e la multisala Greenwich Village, in Via Po 30, entrambe nel pieno centro della città.

Per l’edizione 2017, sarà possibile iscrivere le opere a cinque concorsi differenti: il Concorso Lungometraggi per film superiori ai 70 minuti (superiori a 50 minuti per i documentari); il Concorso Cortometraggi e Concorso Animazioni per opere della durata massima di 30 minuti; il Concorso Serie Web per serie web già prodotte (durata massima di ogni episodio: 20 minuti) e il Concorso Sceneggiature per scritti pensati per il mondo dei corti (massimo 20 cartelle).

È possibile scegliere anche tra tre differenti deadline, con costo variabile a seconda della tipologia scelta:

Prima deadline: 30 Aprile (10 euro)

Seconda deadline: 30 Giugno (15 euro)

Ultima deadline: 31 Luglio (20 euro)

In questi anni di attività, il Fest ha avuto in programma molti film italiani e internazionali, tra i quali Amer e Lacrime di sangue di Hélène Cattet e Bruno Forzani, la prima assoluta italiana del Cabal Cut di Nightbreed di Clive Barker, Inbred di Alex Chandon, Psiconautas: los niños olvidados di Pedro Rivero e Alberto Vázquez e molti altri. Si sono susseguiti ospiti del calibro di Dario Argento, Aldo Lado, Richard Stanley, Federico Zampaglione, Ruggero Deodato e i migliori rappresentanti del cinema indie italiano, tra cui Lorenzo Bianchini e Ivan Zuccon.

Le edizioni del Fest durano dai cinque ai sette giorni, a seconda del programma, e si articolano in diverse sezioni: Concorso Lungometraggi, Concorso Cortometraggi, Concorso Sceneggiature, Concorso Web Series, incontri letterari, eventi cinematografici fuori concorso, concerti. Il TOHorror Film Fest è presente su tutte le maggiori piattaforme social web: la pagina Facebook ha un seguito di circa 3600 utenti in costante crescita e visualizzazioni dei singoli post superiore ai 4000 click. Il Fest si snoda anche durante l’arco dell’anno con l’evento Lunedì Nero, che ha luogo al Blah Blah ogni primo lunedì del mese, da marzo a giugno.

Per scaricare il bando di concorso 2017, consultare questo link