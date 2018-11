Il nove ottobre scorso, si è celebrato il trentaduesimo anniversario di The Phantom of the Opera, uno dei musical più popolari e che detiene il primato assoluto a Broadway come spettacolo più longevo, mentre a Londra è secondo solo al capolavoro di Les Misérables. Molti hanno avuto modo di vederlo dal vivo a teatro oppure su DVD, anche se la versione del venticinquesimo anniversario al Royal Albert Hall rimane una delle rappresentazioni più indimenticabili di sempre.

IL FANTASMA PIU’ FAMOSO DEL MONDO

La tematica sui generis “bella e la bestia” si unisce alla meravigliosa musica e al fascino del periodo storico, narrato egregiamente da Leroux nel suo romanzo, al quale la trama si ispira. Andiamo allora a scoprire qualcosa in più su quest’opera maestosa, che ha appena compiuto 32 anni e che potete trovare in vetrina online sia su IBS che su Feltrinelli e Amazon. La storia è incentrata sull’amore disperato di un musicista dal volto sfigurato, che vive rinchiuso nei sotterranei dell’Opéra di Parigi, verso la giovane soprano Christine Daaé, inizialmente innamorata di un altro uomo. Scritto nel 1986 da Andrew Lloyd Webber, Charles Hart e Richard Stilgoe, in ordine, musiche e libretto, testi delle canzoni e libretto oltre testi aggiuntivi, Il fantasma dell’Opera o The Phantom of the Opera è un musical, che si ispira al romanzo di Gaston Leroux. Il debutto è datato 9 ottobre del 1986 presso l’Her Majesty’s Theatre, situato nel West End a Londra. Nel 2010 la produzione inglese ha festeggiato la decimillesima replica dello spettacolo e un anno dopo, in occasione del 25mo anniversario, la Royal Albert Hall ha messo in scena tre rappresentazioni che resteranno, per il fortunato pubblico, dei ricordi davvero indimenticabili. The Phantom of the Opera è stato replicato a livello mondiale andando in scena in 124 città e in 25 differenti Paesi. Nel corso degli anni, il musical si è aggiudicato: tre Olivier Awards, sei Drama Desk Awards, sei Tony Awards e infine tre Outer Critics Circle Awards. Il grande schermo non si è fatto attendere e nel 2004 è stata realizzata la trasposizione cinematografica del musical, sempre ad opera di Andrew Lloyd Webber, con la complicità di un vero specialista, Joel Schumacher, ma per gli appassionati fedeli all’originale horror story, il film non ha riscosso il successo sperato.

DAL ROMANZO ALL’INTRATTENIMENTO VIRTUALE

Spostandoci su altri settori d’intrattenimento, anche sviluppatori di giochi per casinò online, hanno realizzato delle slot machine dedicate al Fantasma, come ad esempio quella intitolata The Phantom of the Opera. Tutti i personaggi iconici del romanzo sono presenti sui rulli, davanti al palcoscenico proprio come un vero teatro. La scenografia è arricchita da elementi fotografici e da diverse animazioni e un piacevole sottofondo musicale completa il design. Gli amanti della simbologia del musical ritroveranno elementi come la maschera e giochi bonus come il ballo mascherato, la musica della notte e tutto ciò che vorrei da te, per immedesimarsi completamente nella trama. Anche PlayStation ha voluto omaggiare nel 1990 questo capolavoro con il tavolo Data East™ riproposto in versione pinball arcade e intitolato Phantom of the Opera™. Ideato da Joe Kaminkow e Ed Cebula, questo gioco riproducibile per Ps4, sfrutta molto bene la licenza ufficiale, grazie all’inserimento di musiche ed effetti sonori d’atmosfera e una veste grafica che rispecchia fedelmente la storia del Fantasma. L’area di gioco è stata creata dall’artista di fama mondiale Paul Faris, in cui vivono molti personaggi del misterioso romanzo, tra cui il Fantasma e Christine Daaé. Altri elementi distintivi del gioco sono: lo specchio magico, la rampa passerella, la botola e un organo che si schiude per il multiball. Per i più coraggiosi è anche possibile smascherare il Fantasma e scoprire la sua vera identità nel vetro posteriore! Per chi ama il made in Italy, Big Fish Games Italia ha realizzato il gioco scaricabile per PC Soluzione Mistery Legends: Il Fantasma dell’Opera. Puzzle e situazioni rompicapo, in cui si devono ritrovare oggetti nascosti, sono spalmati su quattro divertenti capitoli, completati da una pratica mappa e una guida per qualche piccolo aiutino durante le varie sfide.

Da sempre le storie di fantasmi hanno affascinato il grande pubblico e anche quest’anno, in occasione di Halloween, molti fan del musical più famoso del mondo, hanno sfoggiato travestimenti fatti da lunghi mantelli, maschere nere e dorate dedicate al personaggio principale, per trasformarsi almeno per una notte nel loro tenebroso beniamino.