Il primo trailer di The Walking Dead 8 è stato diffuso nelle ultime ore al Comic-Con, in svolgimento a San Diego. Un clippone lunghissimo, di oltre cinque minuti, dove viene come al solito perfezionata al massimo l’arte di dire senza dire niente. I germi della guerra tra Rick e Negan e le rispettive comunità erano stati posti alla fine della settima ed è ovvio che ora esplodano. Pare che la nuova stagione calchi molto la mano sull’azione e nella preview fiammeggiamenti e cannoneggiamenti abbondano. Ma più di ogni altra immagine, ha colpito tutti quella in cui si vede un Rick Grimes invecchiato in un letto d’ospedale. Ricordo, sogno o realtà? Forse ciò che abbiamo visto nel corso di questi anni si agitava soltanto nel mondo onirico dello sceriffo? Bisogna aspettare il 23 ottobre prossimo, per capire esattamente che aria tirerà su questa ottava annata del serial, tra i più longevi e di successo dell’ultimo decennio.