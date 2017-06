David Lynch a Lucca

Introdotto da un video dell’edizione del 2014 del Lucca Film Festival in cui prometteva la possibilità di una terza stagione di Twen Peaks, giovedì scorso, 22 giugno 2017, David Lynch ha fatto il suo ingresso al cinema Astra di Lucca, accompagnato da una scrosciante standing ovation. L’occasione era la proiezione della versione cinematografica dei primi due episodi della nuova serie di Twin Peaks, in anteprima mondiale dopo Los Angeles e Cannes. Come una sorpresa, gli organizzatori del LFF Europa Cinema, in collaborazione con SKY Atlantic, hanno reso possibile questo evento con l’ingresso gratuito al pubblico fino ad esaurimento posti. Nonostante la limitata permanenza, Lynch ha avuto modo di parlare ancora una volta di meditazione trascendentale. Con essa, lui dice, “si possono abbandonare rabbia e odio per raggiungere un vero stato di pace interiore”. Ha anche colto l’occasione per consigliare “una ottimale visione” (anzi, sarebbe meglio dire “un ottimale ascolto”) per la nuova stagione, dando precise istruzioni su come avvicinarsi allo schermo, spegnere tutte le luci e indossare le cuffie per farsi trasportare completamente in un nuovo mondo.

Il sound design di Twin Peaks 2017, infatti, sembra essere la vera guida per la fruizione della storia. Curato direttamente dal regista, come specificato nei titoli di coda, il suono ha un significato nascosto. Non a caso, una delle primissime battute del primo episodio è proprio “Listen to the sounds”, come a sollecitare lo spettatore affinché presti particolare attenzione a ciò che sente, piuttosto che a ciò che vede. Il suono, nella sala del cinema Astra, era, infatti, molto più imponente delle immagini stesse (anche se, a tratti, eccessivamente prominente e brusco).

L’incontro è proseguito, grazie all’intervento di alcuni selezionati tra il pubblico, con qualche parola sulla messa in onda americana di Showtime e quella On Demand. Lynch ha dichiarato di non aver alcun potere sulla distribuzione e ha ammesso di simpatizzare sia con chi attenderà una settimana per ogni episodio, sia con tutti quelli che preferiranno il binge watching, poiché il progetto è stato trattato come un lunghissimo film diviso in 18 parti. Però, la visione in sala è per lui il metodo migliore per godersi la serie. Lynch ha lasciato la sala con la promessa di tornare a Lucca per altri eventi come questo. Si spera prima di 25 anni.