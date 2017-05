I progetti che si tenta di finanziare tramite Indiegogo o simili stanno diventando un genere cinematografico. Molti di essi arrivano al capolinea, nel senso che grazie al raggiungimento di un target finanziario diventano realtà. Altrettanti arrivano al capolinea, ma lì scendono e non se ne sente più parlare. La campagna per Bullets of Justice si è chiusa raggranellando a fatica 12mila dollari dei circa 100mila che erano stati posti come flexible goal. Dunque? Dunque il pilota della serie televisiva, lanciato con un delirantissimo trailer su youtube, al momento resta lì, fermo, in attesa, nel limbo. Tutto era cominciato con un corto horror, supersplatter, dal titolo Project Zenit, diretto da Timur Turisbekov. Cinque minuti che offrono la visione di un mondo post-atomico dove dei maiali mutanti, con gambe, braccia e postura eretta, hanno schiavizzato gli esseri umani. Due mercenari, un ragazzo e una ragazza, compiono un’incursione armata contro un convoglio di maiali, dopodiché attaccano una piazzaforte dei mutanti, facendoli a pezzi e liberando gli uomini dalla prigionia.

Bullet of Justice è allo stesso tempo l’immediato sequel di quel primo corto di Timur Turisbekov e anche una sorta di prequel, in cui viene spiegata la genesi dell’ascesa al potere dei perfidi suini. L’idea era quella di trasformare lo spunto surreale in una serie televisiva, coinvolgendo qualche nome appetibile per produzioni e distribuzioni e lanciare il crowdfunding. La scelta è caduta su Danny Trejo, che infatti appare nel trailer preparato per invogliare i finanziatori su Indiegogo. Questa sarebbe la sinossi del serial: “Durante la Terza Guerra Mondiale, il Governo americano dà il via a un progetto segreto chiamato Army Bacon, con lo scopo di creare dei super soldati ibridando esseri umani e maiali. 25 anni più tardi dei mutanti chiamati Muzzles hanno occupato il culmine della catena alimentare, mangiando e allevando uomini nelle fattorie come bestie. Rob Justice è un ex cacciatore di taglie che lavora per l’ultimo baluardo della resistenza umana – un gruppo di sopravvissuti nascosti in un bunker nucleare nel sottosuolo. Il suo obiettivo è scoprire come i Muzzles siano giunti al potere e come distruggerli”. Vedremo…