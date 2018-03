Il 13 marzo Rob Zombie ha ufficialmente dato notizia attraverso il suo account Instagram dell’inizio delle riprese di 3 From Hell, terzo capitolo della trilogia sulle gesta della famigerata famiglia Firefly che già comprende La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo, a ben 13 anni di distanza. Come tutti i fan di Zombie ricorderanno, alla fine del film precedente il Capitano Spaulding insieme ai fratelli Otis Driftwood e “Baby” Firefly vanno sfacciatamente incontro alla morte sulla loro decappottabile dopo aver seminato decine di cadaveri sul loro cammino.

Le notizie sapientemente pubblicate dal regista giorno dopo giorno per far crescere interesse intorno al progetto riguardano il cast e sono tutte di altissimo livello: torneranno nei loro precedenti ruoli per l’appunto i tre protagonisti di La casa del diavolo e cioè Sid Haig nei panni del Capitano Spaulding, Bill Moseley in quelli di Otis e l’immancabile moglie del regista, Sheri Moon Zombie, come Baby Firefly, oltre a Daniel Roebuck nel ruolo di Morris Green.

I nuovi arrivi sono anche di grande richiamo: innanzitutto ci sarà uno degli attori feticcio di Zombie, vale a dire Jeff Daniel Phillips, già presente in Halloween II, Le streghe di Salem e 31 e come se non bastasse è stata confermata anche l’icona horror Dee Wallace, protagonista di alcuni cult come L’ululato e Cujo, che aveva già collaborato con Zombie in Le streghe di Salem e The Haunting World of El Superbeasto. Ma la notizia forse più eclatante è l’arrivo di un nome di grande rilievo dell’exploitation e cioè di Austin Stoker, interprete indimenticato del cult di John Carpenter, Distretto 13 – Le brigate della morte. Non è dato ancora sapere come i tre folli componenti del clan Firefly saranno effettivamente fatti tornare dal mondo dei defunti, se tramite un escamotage o se la nuova pellicola, che si vocifera possa uscire a fine 2018, avrà un taglio soprannaturale, ma quello che è certo è che promette già di essere esplosiva e più sanguinaria che mai.