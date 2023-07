In esclusiva, il teaser e il poster italiano di Wolfkin (Kommunion), l’horror di Jacques Molitor, con Louise Manteau, Victor Dieu, Marja-Leena Junker, Marco Lorenzini, nelle sale italiane dal 24 agosto, distribuito da Satine Noir

Bruxelles, Elaine cresce da sola il figlio Martin, che non ha mai conosciuto suo padre. Quest’ultimo inizia a manifestare un comportamento strano e incontrollabile. Quando il ragazzo morde a sangue uno dei suoi compagni, Elaine decide di portarlo a incontrare in Lussemburgo i nonni paterni, in cerca di aiuto e risposte. Con loro Martin sta subito meglio. Ma quando Elaine capirà la vera natura della famiglia, e che Martin potrebbe diventare come loro, dovrà scegliere se accettarla o lottare per il futuro di suo figlio…