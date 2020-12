Sarà disponile in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire dal 3 dicembre, distribuito da 102 Distribution, Vinilici – perché il vinile ama la musica, il primo docufilm interamente italiano sulla riscoperta del vinile e sulla ritrovata passione per questo supporto. Distribuito da Mescalito Film e uscito nelle sale cinematografiche italiane, il docufilm, della durata di 68minuti, ha partecipato al Riff di Roma. Vinilici vuole indagare il ritrovato interesse per la musica su vinile in Italia. I dischi in vinile, infatti, non sono più acquistati solo dai collezionisti ma anche da una nuova e più ampia schiera di appassionati di diverse età. Attualmente il vinile corrisponde al 6% del mercato totale. La crescita totale dal 2012 è pari al +330% (fonte: FIMI) Si tratta di un nostalgico ritorno al passato o di un’opportunità per il futuro? Il film parte da Napoli, originaria capitale della musica e del disco in Italia. E non è un caso: la Phonotype Record, fondata a Napoli agli

inizi del ‘900, è tra le prime case discografiche al mondo ad avere un autonomo stabilimento per la fabbricazione di dischi. Vinilici non è un documentario “tecnico” per pochi esperti ma il racconto di esperienze di appassionati che si uniscono in una storia più grande, quella del vinile. Un progetto che è nato come un atto d’amore per il vinile inteso nel vero senso del termine, perché evidenzia l’amore per la musica come elemento imprescindibile nella vita di ognuno, anche se in modo sempre soggettivo. Infatti la scelta del titolo deriva da un certo modo di vedere il supporto, quasi come una piacevole dipendenza, una “droga buona”. Numerose e prestigiose le testimonianze presenti nel film: Renzo Arbore, Carlo Verdone, Elio e le Storie Tese, Mogol, Claudio Coccoluto, Giulio Cesare Ricci, Red Ronnie, Gianni Sibilla, Claudio Trotta, Lino Vairetti, Bruno Venturini ed altri ancora. Sostenuto con un’operazione di crowdfunding da centinaia di appassionati, Vinilici è stato realizzato in 22 giorni di riprese da NFI – Napoli Film Industry e diretto da Fulvio Iannucci. Nato da un’idea di Nicola Iuppariello, il docufilm è stato scritto con Vincenzo Russo e prodotto da Luigia Merenda e Vincenzo Russo con la partecipazione di Iuppiter.eu, Carot One Audio Revolution, Antonio de Spirito, Alessandro Cereda, Lino Santoro. Attraverso le testimonianze esclusive e preziose di musicisti, autori, collezionisti, audiofili, venditori, sociologi, appassionati, Vinilici è la storia di un’icona ritrovata, “il disco” : dalla registrazione alla stampa, dalla distribuzione all’acquisto, dall’ascolto alla sua conservazione