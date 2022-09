Tre film per chiedere subito un visto per l'India

Voglia di partire per l’india

Siete in cerca di ispirazione per il vostro prossimo viaggio ma non sapete da dove iniziare? Fortunatamente, esistono molti bei film che vi permettono di viaggiare in India con l’immaginazione, già dal vostro comodo divano. Riuscirete a resistere fino alla fine dei titoli di coda prima di richiedere un visto?

Queen (2013)

Queen è una commedia drammatica del 2013, la cui storia ruota attorno a una società conservatrice in cui l’emancipazione femminile può giocare un ruolo fondamentale. La protagonista Rani viene lasciata dal fidanzato, che la trova troppo tradizionalista, e decide di partire per un lungo viaggio. Dopo aver visitato città come Parigi e Amsterdam, Rami impara cosa significa essere indipendente e libera.

Music Teacher (2019)

Music Teacher è la storia di Bini, un insegnante di musica che fa ritorno a Shimla, il villaggio d’origine sulle pendici dell’Himalaya, dopo la morte del padre. L’uomo ripone tutte le sue speranze nella studentessa Jyotsana, la cui motivazione principale nell’apprendere la musica è l’amore per il maestro Bini. Quando lui la convince a trasferirsi a Mumbai, l’allieva parte e decide di troncare ogni rapporto, spezzandogli il cuore. Nel corso degli anni Jyotsana trova il successo, e sta per tornare a Shimla per un concerto…

The Disciple (2020)

The Disciple è la storia della complessa battaglia creativa di un giovane uomo di nome Sharad. Il ventiquattrenne vive a Mumbai con la nonna svolgendo qualche lavoretto saltuario, ma trascorre la maggior parte del suo tempo studiando la musica classica indiana. I raga, così si chiamano le particolari strutture musicali tradizionali, non richiedono soltanto tecnica e capacità di improvvisare, ma anche un livello di purezza spirituale il cui raggiungimento può richiedere una vita intera. Dedizione e fortuna, nel caso di questa particolare disciplina, non sempre sono abbastanza…

Pronti a partire? Se dopo un assaggio di cinema indiano vi sentite ispirati e pronti ad esplorare questo magnifico Paese, prima dovrete richiedere un visto India elettronico o/e Tourist. La semplice procedura di richiesta si svolge completamente online, quindi non dovrete recarvi presso il consolato o l’ambasciata. Tuttavia, tenete d’occhio la validità del visto India, che prevede un soggiorno massimo nel Paese di 30 giorni. Assicuratevi quindi di pianificare il viaggio con molta attenzione.