Le opere in lizza per la premiazione del 25 maggio

Vespertilio Awards: le cinquine che parteciperanno all’assegnazione dei premi nelle 21 categorie del concorso, sono state finalmente comunicate ieri 17 aprile 2024. Brando De Sica, Luna Gualano e Andrea Niada fanno il pieno Sorpresa per The Complex Forms di Fabio D’Orta con 11 candidature. 10 candidature per The Garbage Man, 7 per l’opera prima di Ambra Principato, Hai mai avuto paura?

Durante la cerimonia di premiazione del 25 maggio oltre a Claudio Simonetti anche Florinda Bolkan riceverà il premio alla carriera.

Ecco le cinquine complete.

Migliore manifesto

• Andrea La Fauci (Pierrot è un Assassino)

• Gianni Rossi (Dark Matter)

• Arianna Petricca (Resvrgis)

• Andrea Traina ( The Goldsmith)

• Omar Yakine Frungillo ( Home Education)

• Federico Mauro | Vertigo divisione Dembraqp Group (Hai Mai Avuto Paura ?)

• Design Goodlab – illustrazione Peter Strain (Mimì – Il Principe delle Tenebre )

Migliori effetti speciali visivi

• Alessio Pericò (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Claudio Falconi, Riccardo Crestana (Home Education)

• Diego Arciero, Vito Picchinenna (La Guerra del Tiburtino III)

• Mauro Fabriczky, Carlo Diamantini (L’Orafo)

• Fabio D’Orta (The Complex Forms)

Migliore suono

• Bruno Glisbergh, Francesco Vallocchia, Paolo Amici, Riccardo Gruppuso (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Bruno Glisbergh, Gianni Pallotto (Home Education)

• Valerio Tedone, Emiliano Rubbi (La Guerra del Tiburtino III)

• Marco Sciannamea, Edoardo Barone Lumaga (The Complex Forms)

• Stefano Civitenga, Gianfranco Tortora (The Garbage Man)

• Marco Fazzalari, Emanuele Brenna, Marco Amarelli, Davide Tarantelli, Federico Costantini (Resvrgis)

Migliore montaggio

• Francesco Galli (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Matteo Bini (Home Education)

• Pietro Morana (Hai Mai Avuto Paura ?)

• Luna Gualano (La Guerra del Tiburtino III)

• Fabio D’Orta (The Complex Forms)

• Kevin Gambero (The Garbage Man)

Migliori acconciature

• Giuggiola Acciarino (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Catalina Rusnaciuc (La Guerra del Tiburtino III)

• Luca Pompozzi (Home Education)

• Chantal Cecchini (Hai Mai Avuto Paura ?)

• Claudia Calimici (L’Orafo)

Migliore trucco

• Michele Salgaro Vaccaro, Andrea Giomaro, Andrea Eusebi (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Lucia Patullo, Chiara Bartali (Home Education)

• Lucia Patullo (Hai Mai Avuto Paura ?)

• Claudia Calimici, Giulia Mattei (L’Orafo)

• Fosca Giulia Tempera (La Guerra del Tiburtino III)

Migliori costumi

• Lavinia Bonsignore (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Sara Fanelli (Home Education)

• Giorgia Guglielman (Hai Mai Avuto Paura ?)

• Stefania Pisano (La Guerra del Tiburtino III)

• Fabio D’Orta, Mariangela Bombardieri (The Complex Forms)

Migliore scenografia

• Daniele Frabetti (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Marcello Di Carlo (Home Education)

• Diego Ricci, Antonella Vilella (Hai Mai Avuto Paura ?)

• Noemi Marchica (La Guerra del Tiburtino III)

• Fabio D’Orta, Mariangela Bombardieri (The Complex Forms)

Migliori musiche

• Pasquale Catalano (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Andrea Boccadoro (Home Education)

• Emiliano Rubbi (La Guerra del Tiburtino III)

• Riccardo Amorese (The Complex Forms)

• Piero Baldini aka Ketama 126 (Resvrgis)

Migliore fotografia

• Andrea Arnone (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Stefano Falivene (Home Education)

• Luca Ciuti (L’uomo Sulla Strada)

• Gianluca Oliva (Resvrgis)

• Fabio D’Orta (The Complex Forms)

• Daniele Poli (The Garbage Man)

Miglior attore non protagonista

• Orso Maria Guerrini (Dark Matter)

• Paul Randall (The Garbage Man)

• Mimmo Borrelli (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Adolfo Margiotta (The Devil is Dragan Cygan)

• Paolo Calabresi (La Guerra del Tiburtino III)

Miglior attrice non protagonista

• Roberta Giarrusso (The Garbage Man)

• Paola Minaccioni (La Guerra del Tiburtino III)

• Francesca Stagni (La Guerra del Tiburtino III)

• Azzurra Martino (The Garbage Man)

• Beatrice Fiorentini (Resvrgis)

Miglior attore protagonista

• Domenico Cuomo (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Antonio Bannò (La Guerra del Tiburtino III)

• Paolo Briguglia (The Garbage Man)

• Andrea Pennacchi (Pluto)

• Lorenzo Richelmy (L’uomo Sulla Strada)

Miglior attrice protagonista

• Sara Ciocca (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Julia Ormond (Home Education)

• Sveva Mariani (La Guerra del Tiburtino III)

• Angelique Cavallari (Dark Matter)

• Lydia Page (Home Education)

Miglior produzione

• Almost Famous, DeaFilm e Hurricane Studios (L’Orafo)

• Metronic Films (The Complex Forms)

• Fenix Entertainment, Gika Productions (The Garbage Man)

• Illmatic Film Group, Red Carpet e Beetlefilm con il contributo del Ministero della Cultura (Resvrgis)

• Roble Factory e Method con la collaborazione di ‘NuovaEra Film’ e ‘Whitedust Productions (Il Diavolo is Dragan Cygan)

Migliore sceneggiatura

• Ugo Chiti, Brando De Sica, Irene Pullini Giolai (Mimì – Il Principe delle tenebre)

• Andrea Niada (Home Education)

• Fabio D’Orta (The Complex Forms)

• Emiliano Rubbi, Luna Gualano (La Guerra del Tiburtino III)

• Serena Cervoni, Mariano Di Nardo (L’uomo Sulla Strada)

Migliore documentario

• Il Tempio Del Sogno (Claudio Lattanzi)

• Dario Argento Panico (Simone Scafidi)

• Gotico Padano – Sulle Tracce di Buono Legnani, il Pittore selle Agonie (Roberto Leggio, Gabriele Grotto)

• Il Giro Dell’Horror 3 (Paolo Gaudio)

Migliore cortometraggio

• Sacra Victima (Danilo Greco)

• Cul-de-sac (Francesco Gabriele)

• L’armadio (Matteo Macaluso)

• Juggernaut (Daniele Ricci, Emanuele Ricci)

• La Brava Gente (Simone Polito)

• The Man in The Meantime (Sebastiano Dimartino)

• Selfie (Giulio Manicardi)

Miglior regista esordiente

• Brando De Sica (Mimì – Il Principe delle Tenebre)

• Andrea Niada (Home Education)

• Emiliano Locatelli (The Devil is Dragan Cygan)

• Ambra Principato (Hai Mai Avuto Paura?)

• Fabio D’Orta (The Complex Forms)

Migliore regia

• Stefano Odoardi (Dark Matter)

• Vincenzo Ricchiuto (L’Orafo)

• Alessio Liguori (Black Bits)

• Luna Gualano (La Guerra del Tiburtino III)

• Alfonso Bergamo (The Garbage Man)

Migliore film

• Mimì – Il Principe delle Tenebre

• Home Education

• La Guerra del Tiburtino III

• The Garbage Man

• The Complex Forms