Vespertilio Awards 3ª edizione

È in piena fase organizzativa la Terza edizione del Vespertilio Awards, il primo premio cinematografico italiano dedicato al cinema di genere, horror, giallo, noir, thriller, fantascientifico e fantastico. Il progetto è stato ideato e creato dai fondatori di Ore d’orrore, primo gruppo horror social italiano attraverso la Ta.Ma.H.Demi fondata da Tania Bizzarro e Markus Di Meglio.

Quest’anno sarà consegnato il Vespertilio alla carriera al compositore e musicista Claudio Simonetti, per il suo indissolubile contributo musicale al cinema di genere italiano, celebrato in tutto il mondo; nel corso della serata, ci saranno altri due riconoscimenti alla carriera, che verranno annunciati prossimamente

Tra gli altri premiati delle scorse edizioni :

Marco Spoletini

Andrea Roncato

Sono stati anche premiati Lamberto Bava (che ha ritirato anche un premio alla carriera postumo per il padre Mario Bava)

Carlo Rambaldi (postumo), Ruggero Deodato (postumo)

grandissimo regista scomparso lo scorso Novembre.

La Ta.Ma.H.Demi, in accordo con i figli di Aldo Lado, ha istituito dalla prossima edizione il premio “Aldo Lado”, che verrà assegnato il 25 maggio a una delle opere in concorso che più si avvicina all’idea di cinema del compianto maestro.

Il Vespertilio Awards 2024 cambia la sua location che si terrà presso il teatro Mongiovino di Roma sabato 25 maggio a partire dalle 19:30. La serata prevede Red Carpet, Welcome Drink, Cerimonia di premiazione e After Party.

Vespertilio Awards 2024

Possono partecipare a questa edizione del Vespertilio Awards i lungometraggi e corti italiani del cinema di genere usciti dall’1 gennaio 2022 al 31 marzo del 2024 e i documentari dall’1 gennaio 2022 al 31 marzo 2024.

Durante il festival saranno consegnati 28 premi, di cui 21 di categoria:

• Migliore film

• Migliore regia

• Miglior regista esordiente

• Migliore sceneggiatura

• Miglior produzione

• Miglior attrice protagonista

• Miglior attore protagonista

• Miglior attrice non protagonista

• Miglior attore non protagonista

• Migliore fotografia

• Migliori musiche

• Migliore scenografia

• Migliori costumi

• Migliore trucco

• Migliori acconciature

• Migliore montaggio

• Migliore suono

• Migliori effetti speciali visivi

• Migliore manifesto

• Migliore documentario

• Migliore cortometraggio

• 3 Vespertilio alla carriera

• 3 Vespertilio Speciali

• 1 Vespertilio di Ore D’orrore

La giuria dei Vespertilio Awards

Della prestigiosa giuria di cui Mariangela Sansone è la presidente, fanno parte:

• Daniele Ciprì

• Cinzia Monreale

• Piercesare Stagni

• Deborah Farina

• Roberto Zazzara

• Emanuela Battista

Il premio è simboleggiato da una statuetta in stile Oscar in ottone con base di travertino che raffigura un vespertilio.

Il vespertilio è una tipologia di pipistrello oltre che mascotte rappresentativa di Ore d’Orrore.

I riconoscimenti saranno assegnati ai vincitori durante la cerimonia di premiazione del prossimo maggio a Roma. Mettete quindi il Vespertilio Awards tra i prossimi eventi a Roma da non lasciarvi sfuggire.

Informazioni

• Vespertilio Awards 2023

• Sabato 24 maggio

• Teatro Mongiovino – Via Giovanni Genocchi 15, Roma

• Contatti:

• Mail: [email protected]

• Web: www.oredorrore.it

• Facebook: https://www.facebook.com/vespertilioawards

• Instagram: https://www.instagram.com/vespertilioawards