Tra fumetti e gambling

I manga giapponesi sono fumetti originari del Giappone. In genere vengono letti da destra a sinistra e spesso presentano stili artistici distintivi, con espressioni facciali esagerate e sequenze d’azione dinamiche.

Il manga ha guadagnato popolarità in tutto il mondo grazie alla sua narrazione unica, ai diversi generi e ai personaggi facilmente riconoscibili e ora sono anche basati su giochi come quelli conosciuti in tutti casino AAMS su CasinoDeps , con protagonisti che si cimentano in giochi specifici.

Spesso esplora temi profondi come l’amore, l’amicizia, l’onore e la crescita personale, rendendolo attraente per i lettori di tutte le età e background. Inoltre, molte serie manga sono state adattate in anime, il che aumenta ulteriormente la loro visibilità e popolarità.

Il manga ha anche un forte significato culturale in Giappone, con molte serie che diventano parte integrante della cultura popolare del paese. I manga sono ampiamente disponibili in Giappone e possono essere trovati in molti luoghi, dai negozi di alimentari ai manga cafè dedicati.

Ecco quelli più popolari che si cimentano con il gioco d’azzardo.

Kakegurui

Kakegurui è un manga su un liceo d’élite dove il gioco d’azzardo è tutto. Il consiglio studentesco è composto da prodigi del gioco d’azzardo che esercitano un potere immenso sui loro compagni studenti.

La storia segue Yumeko Jabami, una studentessa trasferita che sembra innocente ma in realtà è una dipendente dal gioco d’azzardo alla quale piace correre rischi e giocare a giochi ad alto rischio.

Gin to Kin

Gin to Kin segue la storia di Morita Tetsuo, una studentessa che ha abbandonato il college e si ritrova attratta dal mondo del gioco d’azzardo clandestino. Diventa ossessionato dal gioco del mahjong e diventa determinato a diventare il miglior giocatore possibile, a qualunque costo.

Alice in Borderlands

Alice in Borderlands è un manga, che è stato anche trasformato in una serie televisiva , su un gruppo di studenti delle scuole superiori che vengono trasportati in un mondo alternativo dove devono competere in giochi mortali per sopravvivere. La storia segue Arisu e i suoi amici mentre navigano in questo mondo pericoloso e cercano di trovare un modo per tornare a casa.

Il mondo in cui vengono trasportati è una versione deserta di Tokyo, con solo poche persone sopravvissute rimaste che competono tutte in giochi di sopravvivenza.

I tre amici scoprono presto di non essere soli e che ci sono anche altri intrappolati in questo mondo, ognuno con le proprie abilità e personalità uniche. Devono lavorare insieme e competere in vari giochi, ognuno con le proprie regole e sfide, per sopravvivere.

Man mano che la storia procede, Arisu e i suoi amici scoprono che è in gioco una cospirazione più ampia e devono scoprire la verità dietro i creatori del gioco e le loro vere intenzioni. Lungo la strada, affrontano molte sfide e si fanno sia amici che nemici.

81 Driver

81 Diver è un manga su un giocatore professionista di Shogi di nome Kentaro che è costretto a ritirarsi a causa di uno scandalo. Inizia a lavorare in un locale di hamburger, ma viene riportato nel mondo dello Shogi quando incontra un ragazzino di nome Burei che è un prodigio del gioco.

Gamble Fish

Gamble Fish segue la storia di Tom Shirasagi, uno studente trasferito che sembra essere un giocatore esperto. Si iscrive a una scuola in cui il gioco d’azzardo è uno stile di vita e viene rapidamente coinvolto in una serie di giochi ad alto rischio.

Tuttavia, si rende presto conto che ci sono forze potenti in gioco e deve usare tutto il suo ingegno e le sue abilità per uscirne vincitore.

Conclusioni

Nel complesso, la popolarità del manga giapponese può essere attribuita alla sua narrazione avvincente, ai personaggi ricchi e diversi e alla sua capacità di attrarre un’ampia gamma di lettori sia in Giappone che in tutto il mondo.