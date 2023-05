The Last of Us

Una delle serie più attese di questo 2023 è sicuramente The Last Of Us, prodotta da HBO, la quale prova a ricreare l’incredibile atmosfera dei due videogiochi pubblicati nel 2013 e nel 2020 da Naughty Dog. Sono molti i videogiocatori che si sono innamorati dell’avventura che vede i due protagonisti, Ellie e Joel, affrontare una serie di peripezie in un mondo post-apocalittico invaso da esseri umani mutati da un virus. Il gioco, oltre che per il gameplay in sé, ha avuto successo grazie alla storyline che collega i due personaggi principali, le cui personalità si intrecciano con gli eventi fino a creare una storia veramente drammatica.

Questo il motivo principale per cui Mazin Craig e Druckmann Neil hanno pensato di creare una serie televisiva ispirata al gioco. Scelte di questo tipo rappresentano sempre un grande azzardo, proprio come una puntata su un casinò online, perché si può incappare facilmente in contestazioni da parte dei fan più affezionati al videogioco. Ma la prima puntata – che ha registrato 4.7 milioni di visualizzazioni – ha dimostrato che la serie è una geniale mossa di marketing e che il prodotto è perfettamente in grado diventare un fenomeno mondiale.

Produrre una serie da un videogioco è come una puntata al casinò?

Quando si produce un qualsiasi prodotto, come una serie tv o un film, lo si fa soprattutto con l’intenzione di ottenere un bel ricavo. Per quanto possa sembrare cruda questa affermazione, bisogna avere l’onestà di ammetterlo, altrimenti le major punterebbero sempre su idee originali e sorprendenti. Certo, è innegabile come ci sia comunque la voglia di regalare ai fan qualcosa in più, e non bisogna sottovalutare questo aspetto, ma di certo al primo posto c’è l’idea di trarre il più possibile da un brand. I fan sono a conoscenza di questo compromesso e lo accettano di buon grado, sperando di ottenere in cambio un prodotto fedele e ben curato. Altrimenti non tratterrebbero le proprie critiche, come già successo con la serie tv tratta dal celebre, e omonimo, videogioco The Witcher. In questo caso, le contestazioni giunsero addirittura dall’attore che aveva il ruolo di protagonista nel film, Henry Cavill, noto fan della serie videoludica che lamentava una scarsa attenzione e soprattutto approssimazione da parte del team di sceneggiatura.

Dunque prendere un opera di successo e trasportarla su piccolo o grande schermo può essere rischioso, ma le grandi aziende di produzione sono sempre pronte a scommetterci. Come nei migliori casinò online bisogna aspettare l’ultima giocata per capire se si ha vinto o meno, ergo bisognerà aspettare che tutte le puntate di The Last of Us siano viste dal pubblico e aspettare il responso. I fan in generale hanno ben accolto la serie, soprattutto per la scelta degli attori. Infatti per il ruolo di Joel è stato scelto Pedro Pascal, reduce dal successo della serie tv Narcos. Ellie, invece, è interpretata da Bella Ramsey, che abbiamo già visto in Il Trono di Spade, attrice inglesecon un futuro radioso all’orizzonte.

I giochi

Come abbiamo avuto modo di anticipare, i giochi che vedono protagonisti Ellie e Joel sono stati pubblicati rispettivamente nel 2013 e nel 2020. I due giochi sono diventati subito molto popolari, conquistando immediatamente una fanbase di appassionati. Questo è sicuramente potuto accadere per via della storia toccante, drammatica, appassionante e piena di colpi di scena che rendono l’esperienza di gioco più immersiva ed entusiasmante. Ma, oltre che per la storia, i giochi prodotti da Naughty Dog sono assolutamente validi anche dal punto di vista della giocabilità. Inoltre, il gioco è ricco di “cutscenes” memorabili, che quindi si prestano molto facilmente all’industria cinematografica. Questo principalmente è il motivo per cui la serie può essere considerata una manovra di marketing davvero ben riuscita.

La serie

Come abbiamo potuto vedere, il gioco è caratterizzato da una trama avvincente e da una narrazione abbastanza fluida e ben ritmata.. Perciò, l’idea di Craig Mazin e Neil Duckmann di trasformare The Last of Us in una serie ha meno chance di incappare in critiche dure, come è successo in passato per altri film e serie TV basate sui videogiochi. La prima puntata ha dimostrato che la storia è molto valida, e ha registrato 4.7 milioni di spettatori, per cui si può parlare non solo di un gran successo cinematografico, ma anche di marketing.Ma, per far sì che il successo della serie continui, bisogna in qualche modo allargare i “tempi morti”, ovvero quelli strettamente legati al gameplay. Sicuramente la base da cui partire è ottima, ma bisogna stare attenti a non sfociare in tematiche lontane dal gioco.

Cosa aspettarsi dalla serie?

Pedro Pascal e Bella Ramsey sono gli attori che interpretano Ellie e Joel, e hanno davanti probabilmente la prova più difficile, ovvero riuscire a rendere la complessità emozionale dei due personaggi. Le puntate della prima stagione sembrano però dare l’idea di una serie che vuole seguire fedelmente le storie dei due protagonisti, e i due attori principali risultano assolutamente calzanti per il proprio ruolo.