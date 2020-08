Spikerot Records: Sei donne per l’assassino

L’italiana Spikerot Records darà alle stampe la colonna sonora originale di Sei donne per l’assassino, tra i primi e più influenti film Giallo nonché pioniere del filone slasher, diretto da Mario Bava nel 1964, con musica di Carlo Rustichelli. La colonna sonora contiene la sessione completa della musica composta per il film oltre cinquanta anni fa, 31 tracce rimasterizzate dai nastri originali custoditi negli archivi CAM, rese finalmente disponibili per la prima volta in vinile e in versione integrale. L’edizione Deluxe ha come allegato anche una fedele replica del 45 giri originale dell’epoca, un pezzo da collezione oggi del tutto introvabile.e ambitissimo tra i collezionisti.

Masterizzato per vinile da Carlo Altobelli al Toxic Basement Studio.

Note interne a cura di Lamberto Bava e Andrea Fabrizii (Dannata Balera Radio).

Artwork e layout a cura di Eric Adrian Lee.

Disponibile su vinile 180g in elegante copertina pieghevole in due differenti varianti in 500 pezzi totali:

𝘅𝟭𝟬𝟬 ‘𝗔𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗼𝗿𝘁𝗲’ (numerate a mano) – Esclusiva Spikerot.com

(Vinile giallo con splatter rosso e nero + Replica del 45 giri originale)

𝘅𝟰𝟬𝟬 ‘𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘀𝗸𝗲𝗱 𝗞𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿’ (Vinile grigio)

PRE-ORDER QUI: https://bit.ly/ BloodAndBlackLaceOST