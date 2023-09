Uno dei settori più redditizi e divertenti è sicuramente quello del gioco d’azzardo. Da anni, ormai, i casinò dominano l’intrattenimento dei cittadini, grazie alle incredibili strutture presenti lungo lo Stivale, come il Casinò di Venezia e di Sanremo. Con il boom digitale, però, sono nate numerose piattaforme che hanno consentito agli appassionati di abbattere le barriere fisiche e iniziare a divertirsi con i titoli più importanti anche da casa, direttamente sul proprio smartphone o PC. Queste, in un clic, aprono a chiunque lo voglia un vasto catalogo, ricco di giochi e intrattenimento, come slot machine, roulette, blackjack e moltissimo altro ancora.

Tra queste, le slot machine sono l’intrattenimento di punta. Grazie alla loro meccanica semplice e intuitiva, riescono ad attirare l’attenzione di moltissime persone, specialmente ora che sono accessibili a chiunque grazie alle piattaforme di gioco digitale. Le slot online sono il pezzo forte del settore, al punto che è possibile trovare le migliori su sitiscommesse.com, tra i comparatori più importanti sul web.

Tutto ciò, però, solleva una questione riguardo la sicurezza delle slot online, rispetto anche alla versione da bar, in particolar modo dopo le ultime truffe eseguite nelle slot machine da bar.

La truffa delle slot machine ad Ancona

Per capire al meglio l’argomento trattato, è giusto riportare un fatto di cronaca avvenuto poche settimane fa e che ha coinvolto le slot machine fisiche. AnconaToday ha pubblicato una notizia circa l’arresto di tre individui, con l’accusa di aver manipolato slot machine utilizzando password illecitamente acquisite per accedere ai portali di prominenti società concessionarie di macchinette da gioco. Questi cracker informatici sapevano esattamente quando una macchinetta avrebbe offerto una vincita, ma il loro stratagemma è stato interrotto dalle forze dell’ordine.

Gli arrestati erano residenti nella provincia di Pesaro-Urbino, e le misure cautelari emesse hanno incluso arresti domiciliari e confisca di beni per un valore di 1 milione e 200mila euro. Il tribunale di Ancona ha coordinato l’operazione “Easy Slot” per sgominare il gruppo criminale accusato di reati informatici, riciclaggio, e autoriciclaggio.

Si tratta di una truffa nota e che più volte è stata riportata sui media: da segnalare il servizio de Le Iene nel 2019, in cui viene mostrata l’operazione di svuotamento delle macchinette fisiche.

Tecnica di manipolazione delle Slot

Un uomo di 36 anni, operando da un “laboratorio informatico” situato in una casa nella provincia di Pesaro e Urbino, monitorava le vincite delle slot machine in tutto il Paese. Questo individuo e i suoi associati, quindi, si recavano nei luoghi interessati per sfruttare le macchinette da gioco come se fossero bancomat, impedendo ad altri di ottenere vincite.

Nel suo domicilio erano stati rinvenuti oltre 40 computer, tutti connessi a internet e utilizzati per monitorare macchinette in varie regioni italiane. Questi dispositivi, insieme agli smartphone usati per le attività illecite, sono stati sequestrati e sottoposti ad analisi da un consulente tecnico informatico.

Dibattito sulla sicurezza delle slot fisiche rispetto a quelle online

Nonostante le indagini, le attività illegali non si sono interrotte. Secondo il giudice, è necessario considerare la continuità e la sistematicità delle azioni illecite, che sono continuate, nonostante la pubblicità dei fatti e la conoscenza dei procedimenti penali in corso. Di conseguenza, sono state adottate misure cautelari ulteriori nei confronti degli indagati, data l’alta probabilità di recidiva.

Questo caso rappresenta un grave esempio di abuso e manipolazione tecnologica nel settore del gioco d’azzardo, con seri danni economici e la privazione di vincite legittime per gli utenti delle macchinette da gioco.

Inoltre, tutto ciò ha aperto un serio dibattito sulla sicurezza delle macchinette fisiche e delle strutture che le ospitano, indicando come più sicure tutte quelle slot machine presenti sul web. Infatti, sono sempre di più le persone che credono nell’infallibilità delle piattaforme di gioco online, in quanto sono costantemente tenute sott’occhio dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. L’ente si assicura che i giochi online siano sicuri e trasparenti, cioè che non possano arrecare nessuna tipologia di danno all’utente.

Infine, l’utilizzo di protocolli sempre più avanzati, consente agli operatori e alle aziende di rendere qualsiasi accesso illecito alla piattaforma difficile da effettuare, rendendo impossibile qualsiasi operazione di manipolazione dei titoli, comprese le slot machine.

È un aspetto da non sottovalutare e che mette il mondo del web sotto una luce totalmente diversa. Si è sempre pensato al mondo del web come un luogo in cui vigeva l’anarchia e l’illegalità, come nel caso della pirateria dei prodotti cinematografici. Invece, adesso, lo si sta rivalutando in positivo, delineandolo come posto in cui poter rivoluzionare per sempre il modo di vivere e pensare, volto al rispetto delle regole e alla tutela della propria sicurezza.