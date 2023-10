Il mondo del cinema ha ottenuto degli straordinari traguardi nel Novecento, ma non ha affatto reso meno in questo 21esimo secolo. Questo soprattutto perché è stato in grado di innovarsi in continuazione, di sfruttare le tendenze del momento e di rilanciarsi, adattandosi ad esempio anche all’impatto che ha avuto l’Intelligenza Artificiale in ogni ambito. Straordinario è stato anche il lavoro svolto con il tema del gioco, che soprattutto in questi ultimi anni ha incuriosito un numero sempre più elevato di registi e di spettatori. I film storici legati al mondo del gioco sono tanti e continuano ad uscire, ma la grande capacità del cinema è stata anche quella di entrare in maniera vera e propria all’interno delle sale da gioco fisiche e digitali, tanto che il connubio slot e cinema, ad esempio, è nato immediatamente già nei primi anni ‘2000.

L’evoluzione del mondo del cinema e di quello del gioco

Titoli e pellicole celebri con il tempo si sono trasformati in giochi da tavolo, di carte, di società e con l’avvento dell’online, decisivo nella crescita del settore del gioco, in videogiochi. La collaborazione tra il cinema e la realtà legata al gioco è stata fruttuosa sotto tutti i punti di vista, perché i film hanno contribuito a far conoscere il gioco e il gioco ha contribuito a far conoscere i film. Degli esempi pratici in questo senso sono titoli come Scarface, Il Padrino o il più recente Signore degli Anelli. Nel caso del Padrino, infatti, molti giovani nati dopo gli anni 2000, conoscendo il gioco hanno di conseguenza conosciuto anche il famosissimo film con protagonisti Al Pacino e Marlon Brando.

Il connubio tra cinema e slot machine ha rappresentato una vera e propria frontiera, il primo è passato dal grande schermo al piccolo schermo e in un certo senso, come già anticipato precedentemente, ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del mondo del gioco, che ogni anno registra dei numeri sempre più elevati e le cui previsioni fanno pensare a un’ulteriore crescita nei prossimi cinque anni, entro il 2028. Un ruolo fondamentale in questo l’ha giocato senza ombra di dubbio anche la Rivoluzione Digitale, il tasso di digitalizzazione che in molti Paesi, compreso il nostro, nonostante siamo ancora leggermente indietro rispetto ad altre realtà, è cresciuto a dismisura. I passi in avanti effettuati dal punto di vista tecnologico e le tante innovazioni hanno consentito anche alle slot in Italia di essere caratterizzate da un gameplay notevolmente migliorato, da grafiche sensibilmente ottimizzate, dallo streaming HD, da diverse soluzioni che hanno colmato il gap tra slot e videogames, come ad esempio i giochi in 3D. Le innovazioni tecnologiche non ci sono state di certo solo ed esclusivamente dalla parte delle slot e più in generale del mondo del gioco, ma anche dalla parte del mondo del cinema.

Quest’ultimo, infatti, di fronte alle esigenze degli spettatori che richiedevano sempre più dei prodotti divertenti, esaltanti e snelli, ha aggiunto nuovi effetti speciali, nuove trame e nuove tecnologie per set e riprese. Qui sono entrate in gioco le società e le realtà che operano nel settore del gioco, che hanno approfittato di questi nuovi passi in avanti effettuati dal settore cinematografico per allestire dei cataloghi con le migliori slot cinematografiche prodotte dalle tantissime software houses presenti nel mondo. Questo, ovviamente, per garantire un divertimento assoluto ai propri utenti.

Alcune delle slot cinematografiche più famose

A testimonianza di quanto sia forte il legame tra gioco e cinema, possiamo sottolineare come prodotti come la slot Vikings o Jumanji abbiano preso tutte ispirazione da serie tv o film, lo stesso identico discorso vale anche per Rocky o Pink Panther. Un altro esempio pratico è la serie Ocean’s, seguita poi da slot che hanno chiari riferimenti ad altre serie tv o film di successo come Narcos e Il Gladiatore, pellicola di Ridley Scott che ha scritto pagine straordinarie della storia del cinema.