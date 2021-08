Ammettiamolo: le due vere grandi attese di quest’anno sono la quarta stagione di Stranger Things e l’ultimo capitolo de La casa di carta, nel mentre, però, le principali piattaforme streaming e canali tv sono inarrestabili nella distribuzione di nuove stagioni e serie. Sotto qualche idea per le serie tv in uscita ad agosto.

Jett- Professione ladra – Sky Atlantic

Composta da 9 episodi, trasmessi in Usa nel 2019, finalmente, Jett- Professione ladra, arriva anche in Italia dal 2 agosto, sulla piattaforma Sky Atlantic. Si tratta di una serie action HBO, di genere poliziesco, drammatico, thriller, con Carla Gugino e creata da Sebastian Gutierrez. Spy Kids, nei panni della protagonista Carla Gugino, guida un grande cast composto, fra gli altri, anche da Giancarlo Esposito, Elena Anaya, Gil Bellows, e Jodie Turner Smith. La storia: Daisy, ladra internazionale, è costretta a rimettersi in gioco subito dopo essere uscita di prigione, poiché un potente e pericoloso boss criminale, Charlie Baudelaire, le offre un ultimo lavoro: un furto di gioielli a Cuba, un viaggio che sarà anche l’occasione per ritrovare la sua ex fiamma, Quinn. Presto dovrà fronteggiare alcune situazioni imprevedibili che la costringeranno a improvvisare e a valutare di volta in volta di chi fidarsi.

Cocaine Cowboys – Netflix

Tra i nuovi titoli Netflix di agosto troviamo Cocaine Cowboys, show creato da Billy Corben, in uscita sulla piattaforma streaming il 4 del mese. E’ una saga suddivisa in sei parti che racconta la storia dei narcotrafficanti del Sud della Florida accusati di uno dei più grandi casi di droga nella storia degli Stati Uniti. I protagonisti sono “Willy” Falcon e Salvador “Sal” Magluta, due compagni di liceo che hanno costruito un vero e proprio impero da 2 miliardi di dollari; negli anni ‘80 hanno trasportato illegalmente oltre 75 tonnellate di cocaina. Attraverso vivaci interviste con persone a loro vicine, con i loro difensori legali e con gli agenti federali incaricati di arrestarli, la serie delinea un profilo accurato dei due protagonisti.

Cruel Summer – Prime Video

Serie televisiva statunitense creata da Bert V. Royal, sarà disponibile in Italia a partire dal 6 agosto 2021 sulla piattaforma Amazon Prime Video. La storia è ambientata nell’immaginaria città di Skyline, in Texas e segue le vicende di tre diversi anni: 1993, il 1994 e il 1995. Protagoniste della storia sono Kate Wallis (Olivia Holt), una ragazza popolare amata da tutti, e la timida e introversa Jeanette Turner (Chiara Aurelia). Nel 1993 Kate scompare per mano del nuovo vice preside Martin Harris, e Jeanette prende il sopravvento su quella che era la sua vita. Kate viene ritrovata viva un anno dopo e accusa Jeanette di aver assistito al suo rapimento senza dire nulla. La vicenda viene ricostruita mediante vari salti temporali. Stando alle prime anticipazioni, ciascun episodio è narrato dal punto di vista di una delle due ragazze protagoniste, che si contenderanno il favore degli spettatori a mano a mano che emergono maggiori dettagli sulla storia.

Brand New Cherry Flavor – Netflix

Sempre Netflix, dal 13 agosto, distribuirà Brand New Cherry Flavor . Si tratta di una serie di genere horror-thriller fantasy tratta dall’omonimo romanzo di Todd Grimson. Nick Antosca e Lenore Zion si sono occupati della produzione e della sceneggiatura. La regia è invece affidata ad Arkasha Stevenson. Al centro della serie c’è la storia, ambientata a Los Angeles nel 1990, di Lisa Nova (Rosa Salazar), aspirante regista alle prese con una vendetta nei confronti di uno studio che ha rifiutato la sua candidatura. Una vendetta che si articola in rituali voodoo e forze oscure, fino a raggiungere aspetti soprannaturali. Accanto a Rosa Salazar, ci sono Catherine Keener Eric Lange Jeff Ward e Manny Jacinto.

Truth Be Told 2 – Apple TV+

Il 20 agosto, invece, Apple TV+ aggiungerà alla prima la seconda stagione di Truth Be Told, serie tv semi-antologica, creata da La Nichelle Tramble Spellman. La prima stagione ha visto la protagonista, Poppy, impegnata nel far riaprire un caso di omicidio che le aveva procurato un grande seguito. Nel fare ciò, si ritrova faccia a faccia con Warren Cave, l’uomo che anni prima era finito in prigione anche grazie al suo aiuto e che in realtà potrebbe essere innocente. Nel cast di questo secondo capitolo ritroviamo Octavia Spencer. Per il resto, trattandosi di un nuovo caso, incontreremo nuovi attori nei panni di nuovi personaggi: Kate Hudson è Micah Keith, nonché vecchia amica di Poppy Parnell; Merle Dandridge è Zarina Killebrew, l’ex moglie di Markus Killebrew (Mekhi Phifer) e madre di sua figlia; Jason O’Mara è Joshua, un documentarista di successo; Alona Tal è Ivy; David Lyons è il Detective Aames, ispettore di Polizia di San Francisco; Christopher Backus è Holt Redding, un uomo misterioso collegato a Poppy; Cranston Johnson è Moss, membro di un club di motociclisti della Louisiana, al corrente di molti segreti della famiglia; Hale Appleman è Lachlan, il responsabile delle operazioni dietro all’impero di Micah; Anthony Lee Medina è Ramon, l’assistente personale di Micah; Mychala Lee è Trini Killebrew, la figlia di Markus.

Clickbait – Netflix

Mercoledì 25 agosto debutterà su Netflix Clickbait, co-produzione americano-australiana, creata da Christian White. Clickbait è una miniserie di otto episodi raccontata da diversi punti di vista, al fine di creare un thriller avvincente e ad alta tensione sull’impatto che i social media hanno sulla vita di ognuno di noi, talmente veemente e totalizzante, da stuzzicare i nostri impulsi più sfrenati. Nick Brewer (Grenier), padre, marito e fratello premuroso, un giorno scompare improvvisamente nel nulla, per riapparire successivamente, in un video pubblicato online, ferito e, intuitivamente, tenuto prigioniero, mentre tiene in mano un cartello sul quale c’è scritto “Abuso delle donne. A 5 milioni di visualizzazioni, muoio”. Pia (Zoe Kazan) e Sophie (Betty Gabriel), sorella e moglie di Nick, si affrettano per trovarlo e salvarlo, tentando di interpretare il video e il suo effettivo messaggio.