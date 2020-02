Serie tv consigliate in arrivo a febbraio

Al termine di questi 43 giorni di gennaio, di cui non ne abbiamo percepito uno solo in meno, in vista del preannunciato picco di influenza che giungerà a febbraio e di un’estate che sembra ancora troppo lontana, anche questo mese vi proponiamo le serie tv consigliate in uscita a febbraio, che allieteranno le lunghe e uggiose giornate che ci attendono.

1 Locke & Key

Basata sull’omonimo fumetto di Joe Hill, adattato tra gli altri da Carlton Cuse, sarà disponibile su Netfix dal 7 febbraio 2020. L’horror drama racconta la storia dei fratelli Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode Locke (Jackson Robert Scott), che, inseguito all’assassinio del padre per mano di uno studente squilibrato, decidono di trasferirsi insieme con la madre Nina (Darby Stanchfield) a Keyhouse, in Massachusetts. Una volta giunti a destinazione, i ragazzi scoprono che le chiavi che aprono le porte dell’intera dimora sono stregate: chi le possiede diventa depositario di una sorta di super potere incomprensibilmente riconducibile alla morte del padre. L’entità sovrannaturale foriera di questi doni maligni è in grado di assumere sembianze e voci diverse a seconda delle paure di chi si trova davanti. Tyler, Kinsey e Bode si ritrovano quindi a dover combattere per la loro sopravvivenza contro autentiche forze del Male. Nel cast oltre ai già citati: Kevin Alves Thomas, Mitchell Barnet, Asha Bromfeld, Laysla De Oliveira, Griffin Gluck, Hallea Jones, Petrice Jones e Genevieve Kang.

2. Narcos: Messico – Seconda stagione

Il 13 febbraio 2020 Netflix trasmetterà le puntate inedite della seconda stagione di Narcos: Messico, che vedrà ancora una volta Diego Luna protagonista nel ruolo di Miguel Ángel Félix Gallardo, leader del gruppo di narcotrafficanti di Guadalajara. Immancabile anche l’agente della DEA Walt Breslin, interpretato da Scoot McNairy. In questo secondo capitolo gli eventi saranno ambientati a metà degli anni ’80 quando il gruppo di Gallardo è costretto a fronteggiare scissioni interne a causa dei cambiamenti politici e sociali in corso all’interno dei confini messicani che portano alla luce il sotto-tessuto corrotto delle organizzazioni. A detta dello showrunner Eric Newman è necessario indagare sul ruolo che gli Stati Uniti hanno giocato per comprendere appieno l’attuale livello di violenza che dilaga. Nel cast ci saranno anche Mayra Hermosillo, Sosie Bacon, Andrés Londoño, Alex Knight, Miguel Rodarte, Jessie Garcia, Matt Biedel, Jesus Ochoa, Flavio Medina, Alberto Zeni, Jero Medina, Jose Julian, Noé Hernandez e Nat Faxon.

3. Castle Rock – Seconda stagione

Sempre il 13 febbraio la piattaforma streaming Starzplay renderà disponibile la seconda stagione di Castle Rock titolo tratto dalla città immaginaria creata da Stephen King in cui sono ambientati alcuni suoi romanzi. La serie è creata e sviluppata da Sam Shaw e tutti e 10 gli episodi usciranno in anteprima nel Regno Unito, in Germania, Italia ed America Latina. In questa stagione nella città di Castle Rock approda Annie Wilkes (Lizzy Caplan), la giovane l’infermiera venuta dall’inferno di Stephen King protagonista del suo romanzo “Misery”. Fedele alla linea horror-psicologica di Stephen King, Castle Rock mette insieme un’ammaliante architettura fatta di giochi di ombra e di luce concentrati in pochi metri quadrati. Nel cast: Lizzy Caplan, Paul Sparks, Barkhad Abdi, Yusra Warsama, Elsie Fisher, Matthew Alan e Tim Robbins.

4. ZeroZeroZero

Febbraio quest’anno si tingerà anche di verde, bianco e rosso e il giorno di San Valentino Sky Atlantic distribuirà ZeroZeroZero: la trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo-inchiesta di Roberto Saviano realizzata in co-produzione da Sky Italia, Canal Plus, Cattleya e Fandango. Leonardo Fasoli, Stefano Bises, lo stesso Roberto Saviano, Stefano Sollima, Mauricio Katz, Max Hurwitz e Maddalena Ravagli, come, sempre insieme, avevano fatto per Gomorra, raccontano attraverso questo lavoro la disumana guerra per la supremazia sul narcotraffico internazionale della cocaina, all’interno della quale le mani insanguinate non sono solo quelle dei messicani e dei colombiani, ma dei nostri connazionali affiliati all’ndragheta, dei nostri politici e di celebrità e uomini d’affari di un certo spicco. Secondo Saviano si tratta di un mercato che gira intorno ai trecentocinquantadue miliardi di dollari per lo più riciclato in circuiti bancari degli Stati Uniti e dell’Europa. Il cast è composto da Andrea Riseborough, Dane DeHaan Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella (e Tcheky Karyo.

5. The Outsider

Sempre su Sky Atlantic il 17 febbraio debutterà The Outsider, la cui culla risiede nella geniale e inquietante mente di Stephen King, la serie infatti è tratta dal suo omonimo romanzo. La miniserie è ambientata a Flint City, una cittadina dell’Oklahoma con pochi abitanti che presto saranno sconvolti dal ritrovamento del corpo mutilato e abusato dell’undicenne Frankie Peterson. Tutti gli indizi rilevati provano la colpevolezza di Terry Maitland (Jason Bateman), padre di famiglia, allenatore di baseball e insegnante d’inglese. Di fatto ci sono prove della sua presenza sul luogo dell’omicidio e ci sono anche diversi testimoni oculari pronti a giurare che sia stato lui. Per il detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) sembra tutto troppo semplice e, nel timore di condannare un innocente, decide di avviare un’indagine privata insieme all’investigatrice Holly Gibney (Cynthia Erivo), che lo condurrà a scoprire che, Terry Maitland era fuori città nei giorni in cui si è consumato il delitto. Il resto del cast include Bill Camp, Mare Winningham, Paddy Considine, Julianne Nicholson, Yul Vazquez, Jeremy Bobb (The Knick), Marc Menchaca (The Sinner), Hettienne Park (Hannibal) e Michael Esper (Trust). Diretta in parte da Jason Bateman, la miniserie è stata definita da King “uno dei migliori adattamenti del mio lavoro”.

6. Altered Carbon – Seconda stagione

Erede di Black Mirror e tratta dai romanzi di Richard K. Morgan, sarà disponibile su Netflix dal 27 febbraio. La seconda stagione, sempre d’impronta fantascientifica, sarà ambientata 300 anni dopo la prima, e continuerà a seguire le vicende dell’ex soldato Takeshi Kovacs, interpretato questa volta da Anthony Mackie, che viene chiamato da una famiglia benestante a risolvere un terribile omicidio. Altered Carbon proietta lo spettatore in un futuro in cui non esiste più la morte. La seconda stagione è ambientata nel 2384, in una società radicalmente trasformata e, a tratti, quasi corrotta, dalle nuove tecnologie. Le menti umane hanno la possibilità di essere conservate, trasferite e inserite in un altro corpo, mantenendone i ricordi e la coscienza. Nel cast: Anthony Mackie nei panni del protagonista, Takeshi Kovacs; Lela Loren nel ruolo di Danica Harlan; Simone Missick è Trepp; Torben Liebrecht interpreta Ivan Carrera; Dina Shihabi veste i panni di DIG 301; James Saito è Tanaseda Hideki.