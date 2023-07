Rido perché ti amo: il trailer

In sala dal 6 luglio 2023 (Distribuito da Medusa)

Il trailer ufficiale del film Rido perché ti amo, in sala dal 6 luglio 2023 (Distribuito da Medusa). Un film di Paolo Ruffini, con Nicola Nocella, Paolo Ruffini, Daphne Scoccia, Barbara Venturato, Claudio Gregori, in arte Greg.

In una piccola piazza di una città italiana, due bambini, Amanda e Leopoldo, si giurano amore eterno davanti a una torta a forma di cuore. Dopo 25 anni, qualcosa traballa e tutto sembra andare perso. Leopoldo, non è, infatti, il classico principe azzurro, e invece di conquistare la principessa, la fa scappare, e cercherà poi per tutto il tempo di migliorare quelli che sono i suoi limiti, con la speranza che così facendo lei possa tornare…

“Il bambino che eri sarebbe orgoglioso dell’adulto che sei diventato?”. È questo il cartello che precede l’inizio del film, un interrogativo di grande fascino posto da Antoine de Saint-Exupéry qualche decade fa. “Come si fa a tornare bambini quando ormai si è adulti?” Forse l’unico modo è diventare grandi davvero, raggiungere quella consapevolezza purissima che da bambini era un talento spontaneo, e che adesso si ottiene solo col ragionamento e l’esperienza. Spesso gli anziani sembrano tornare bambini, e non può̀ essere un caso. È come un cerchio, un girotondo: come nella piazza, dove si accende la vita del film.

Il brano che dà il titolo al film è scritto da Giugliano Sangiorgi e arrangiato e interpretato da Malika Ayane.