Opera Mortem: scoop o bufala?

Quando un film che si credeva perduto torna alla luce è sempre una notizia ghiotta, a maggior ragione se l’opera in questione è avvolta da un alone di mistero e da un’aura macabra. Il portale statunitense Dread Central ha diffuso pochi giorni fa la notizia del ritrovamento di Opera Mortem, misterioso film sperimentale del 1973 diretto dall’altrettanto oscuro pittore britannico David Fleas, diffondendone anche un breve trailer che vi mostriamo. La pellicola, della durata di circa 60 minuti e frutto di 10 anni di lavorazione, sarebbe stata proiettata una volta soltanto nel ‘73, all’Odeon Film Theatre di Nottingham, cinema che ha chiuso i battenti nel 2012.

Opera Mortem sarebbe stato ritrovato casualmente in un mercatino dall’italiano Giovanni Mele, nel 2015, il quale ha acquistato i diritti dagli eredi di Fleas; Mele ne ha predisposto un restauro in 2K che dovrebbe essere pronto entro gennaio 2019. Ma, come sottolinea giustamente il portale americano che ha diffuso la notizia, un po’ di cose non tornano. Sul web non esistono notizie su questo David Fleas, a parte una stringata scheda sull’Internet Movie Database e un profilo sul sito artmajeur.com, profilo creato soltanto il 2 novembre di quest’anno; sulla pagina vengono indicate le date di nascita e morte (1932 – 1974) e sono mostrati tre dipinti, uno dei quali datato 1938 ossia quando Fleas aveva 6 anni.

Oltre a tutto ciò, è il trailer stesso a far sorgere non pochi dubbi: il film è stato girato in Super-8 e VHS ma quest’ultimo formato nel 1973 non era ancora diffuso, in quanto sarebbe iniziato a circolare solo nel 1976. Inoltre, alcune immagini del trailer paiono girate in un formato altro rispetto a questi due. Mele ha giustificato la cosa dicendo che la sensazione di “nuovo” che ci viene data dalle immagini è dovuta al restauro e all’inserimento di nuovo footage per sostituire i segmenti danneggiati, ossia il 10% del film. Leggenda vuole che Opera Mortem sia film estremamente disturbante e ovviamente maledetto, che mescola le visioni di morte di una ragazza suicida con quelle di un killer necrofilo. Mele ha dichiarato di aver interpellato un occultista secondo cui il film sarebbe nientedimeno che la rappresentazione metaforica di una messa nera. Ritrovamento reale o astuta trovata di marketing? Siamo davanti a una sorta de La Fin Absolue du Monde oppure a una bufala ben congegnata? Il tempo, forse, potrà dirci qualcosa in più.