Giovedì 13 ottobre 2002, alle ore 18,30 presso il Decale Bistrot di Piazza Matteotti, 76/r a Genova, verrà presentato il libro di Ottavia Fusco Squitieri ‘Nu piezzo ‘e vita, pubblicato da Santelli editore.

’Nu piezzo ‘e vita, oltre alla scrittura di Ottavia Fusco, ha coinvolto Barbara Alberti, scrittrice e grande personaggio televisivo, che si è occupata della prefazione, Massimo Cotto, giornalista e scrittore, ha curato l’introduzione, mentre Matteo Fantozzi, giornalista e critico cinematografico, si è occupato della postfazione. Il libro è un saggio rivolto ad pubblico piuttosto vasto grazie all’impostazione fantasiosa dell’autrice, che rende la sua scrittura divertente ma profonda. Ottavia Fusco parla di un grande uomo, suo marito Pasquale Squitieri, regista e sceneggiatore.

Quello che rende speciale questo libro è proprio la personalità dei personaggi, in questa loro grande storia d’amore, vissuta lettera per lettera, dove darà vita al ritratto e al ricordo di suo marito. “Il diversamente vivo”, così lo descrive, “Pasquale è vivo in modo diverso ma fortemente vivo”. Ed è proprio questo il desiderio di Ottavia, mantenere vivo il suo ricordo e ricordarci che “vivere un grande amore è un invidiabile privilegio”.

La presentazione sarà condotta da Marcella Nigro, con la presentazione di Matteo Fantozzi.