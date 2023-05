Non solo cinema e fumetti

Spider Man e Captain America sono pronti al grande salto: dalle pagine di un fumetto e dal grande schermo dritti nel cuore di un videogame. Così il colosso della Marvel parte alla conquista dell’industria del gioco.

Se i supereroi sono tornati al centro delle ricerche e in cima alla popolarità tra gli utenti, un motivo ci deve essere. E questo arriva direttamente dal gaming. Un’industria sempre più forte, un settore in costante crescita sia per quanto riguarda il suo pubblico sia per quanto riguarda l’offerta e l’esperienza garantita. Per questo la Marvel ha deciso di espandere il suo territorio, toccando proprio l’industria videoludica.

Nota soprattutto con il termine di MCU, Marvel Cinematic Universe, per adesso il suo forte è stato soprattutto il cinema, con film da milioni di dollari di incassi, oppure il mondo dei fumetti. Eppure, il legame con il gaming è sempre più forte. L’esplorazione era già iniziata nei primi anni 2000, quando fecero la loro comparsa i primi giochi in 8 Bit con protagonisti soprattutto Spider Man e gli X-Men. È con il successo degli Avengers, però, che il mondo dei supereroi Marvel inizia ad esplodere nel gaming. L’idea di base, infatti, non è semplicemente quella di riprodurre, in maniera statica e uguale, i film o i fumetti, ma di creare una forma di interazione nuova, una versione mai vista prima dei personaggi inconfondibili di questo brand.

Il successo di Marvel’s Spider Man, uscito nel 2018 per la Sony, è un esempio perfetto di come l’universo Marvel abbia saputo trascendere i confini dei media tradizionali. Con incassi da capogiro e riconoscimenti in giro per il mondo, la Marvel ha aperto una strada nel grande mondo del gaming che non si è di certo fermata ai videogiochi. Infatti, sono state create delle slot machine online dedicate ai supereroi Marvel, tra cui Capitan America, Superman e Daredevil. Questi titoli Marvel sono tra i più popolari tra le slot online presenti sulla Rete. Nel 2021, inoltre, è stato lanciato Marvel’s Guardians of the Galaxy, che si è aggiudicato il premio Miglior Narrativa ai The Game Awards, confermando l’importanza e l’influenza di Marvel nel mondo del gaming.”

Un successo che non ha intenzione di fermarsi. La Marvel ha iniziato da qualche anno una stretta collaborazione con la EA Motive, rappresentato dal videogioco di Iron Man, che ha proprio l’obiettivo di espandere l’offerta della casa produttrice e attirare un nuovo tipo di utente. Le indiscrezioni parlano di altri due videogiochi in arrivo, che saranno presto disponibili per PC e console. Ogni storia andrà ad approfondire un personaggio già raccontato nei fumetti Marvel e già si sono scatenati i pronostici. Quello che è certo è che la Marvel è pronta ad un nuovo successo, aprendo un nuovo canale di interazione con i suoi utenti. Sempre all’insegna dei suoi supereroi inconfondibili.