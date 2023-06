Il Festival Internazionale del Film Fantastico di Neuchâtel (NIFFF, 30 giugno – 8 luglio) ha appena presentato il programma completo della sua 22ª edizione, la seconda sotto la direzione generale e artistica di Pierre-Yves Walder. La selezione 2023, ricca e unica, darà risalto a 124 film provenienti da 5 continenti, con 44 Paesi rappresentati. Queste numerose visioni cinematografiche contribuiscono a delineare il quadro di un genere in continua evoluzione e dalle infinite possibilità.

Diverso, multidisciplinare, audace, il programma della 22a edizione del NIFFF riflette la varietà del genere fantastico oggi. Si da ‘risalto a una nuova generazione di artisti fantasiosi e impegnati (Amanda Nell Eu, Bishal Dutta, Sofia Alaoui, Just Philippot), ma rendiamo anche omaggio a figure leggendarie del cinema di genere (John McTiernan, Katsuhito Ishii), e si celebrano nuovi film di registi che hanno significato molto per il festival (Jennifer Reeder, Christopher Smith, Lee Cronin, Ti West). Chiedendo all’attrice, autrice e sceneggiatrice Josiane Balasko di essere il nostro Presidente della Giuria Internazionale, il NIFFF continua a esplorare il genere fantasy attraverso lenti inaspettate, come è stato iniziato lo scorso anno.

L’edizione 2023 inizierà venerdì 30 giugno con la prima svizzera della commedia fantascientifica THE POD GENERATION di Sophie Barthes (BE/FR/UK, 2023) e si concluderà sabato 8 luglio con la prima internazionale dell’attualissimo e allarmante ACIDE di Just Philippot (FR, 2023). La selezione ufficiale comprende 8 prime mondiali, 7 prime internazionali, 4 prime europee e 46 prime svizzere. I membri della Giuria internazionale sono Josiane Balasko (FR), Veronika Franz (AT), Charles Burns (USA), John McTiernan (USA) e Olivier Babinet (FR). Durante la cerimonia di chiusura verrà annunciato il vincitore del prestigioso premio H.R. Giger “Narcisse” (10.000 franchi svizzeri offerti dalla Città di Neuchâtel). Il miglior cortometraggio svizzero riceverà anche il proprio premio H.R. Giger “Narcisse” (10.000 franchi svizzeri offerti dalla SSA e da SUISSIMAGE.

CONCORSO INTERNAZIONALE

Il Concorso internazionale si propone di esplorare la diversità geografica, tematica e narrativa dei mondi immaginari di oggi. Dei 14 lungometraggi selezionati, quasi la metà sono debutti alla regia. Tra questi, il furioso TIGER STRIPES di Amanda Nell Eu, il mistico e apocalittico ANIMALIA di Sofia Alaoui e il sanguinoso IT LIVES INSIDE di Bishal Dutta. La categoria è composta anche da film di registi le cui opere precedenti sono state presentate al festival. Il pubblico avrà così l’opportunità di scoprire il corrosivo manifesto femminista di Jennifer Reeder (PERPETRATOR), la rivisitazione dell’orrore religioso di Christopher Smith (CONSECRATION) e la seconda parte della trilogia X di Ti West, con l’altrettanto terrificante e commovente interpretazione di Mia Goth (PEARL). Da non perdere l’ansiogeno e brutale VINCENT MUST DIE (VINCENT DOIT MOURIR) del regista francese Stéphan Castang e il thriller fantascientifico ceco RESTORE POINT di Robert Hloz. Infine, l’impressionante WHITE PLASTIC SKY di Tibor Bánóczki & Sarolta Szabó, un racconto di fantascienza malinconico ed ecologico che dimostra che l’animazione può e deve essere anche per adulti.

ASIAN COMPETITION

Il Concorso Asiatico è la nostra finestra sull’incredibile diversità del cinema di genere asiatico. Il buddy movie soprannaturale taiwanese MARRY MY DEAD BODY (Cheng Wei-hao) vi farà ridere, il film sui lupi mannari di Bollywood BHEDIYA (Amar Kaushik) vi farà ridere con un tocco di orrore, e il musical surrealista sudcoreano KILLING ROMANCE (Lee Won-suk) farà sicuramente scintille. L’ipnotico e onirico film d’animazione DEEP SEA del regista cinese Tian Xiaopeng vi porterà in un indimenticabile viaggio poetico sottomarino. Per coloro che amano le storie cupe, l’horror filippino coming-of-age IN MY MOTHER’S SKIN (Kenneth Datagan) e l’allegorico film poliziesco di Hong Kong MAD FATE (Soi Cheang) sono la soluzione ideale. Due importanti anteprime completano il quadro: l’anteprima internazionale di FROM THE END OF THE WORLD di Kazuaki Kiriya, il nuovo film vertiginosamente ambizioso del regista di CASSHERN (2004), e l’anteprima europea del potentissimo SHIN KAMEN RIDER (Anno Hideaki), l’ultimo revival tokusatsu della Toei dopo SHIN GODZILLA (2016) e SHIN ULTRA MAN (2022).

THIRD KIND

Al di là dei concorsi, la categoria THIRD KIND esplora ulteriormente la diversità dei generi e il programma del 2023 è sicuramente in grado di confondere tutti i confini. La selezione comprende molte anteprime svizzere, in particolare il delicatissimo NORMALE del regista Olivier Babinet (membro della Giuria internazionale). Il festival è inoltre orgoglioso di presentare film provenienti dal continente africano, che tendono a godere di minore visibilità, con MAMI WATA, diretto dall’ex allievo del NIFFF C.J. “Fiery” Obasi dalla Nigeria, e AUGURE, il primo lungometraggio dell’artista belga di origini congolesi Baloji. In programma anche l’atteso 11° lungometraggio del regista sudcoreano Kim Jee-woon (COBWEB), l’inquietante thriller KENNEDY del regista indiano Anurag Kashyap, anch’egli di ritorno a Neuchâtel, e L’ULTIMA NOTTE DI AMORE, una commovente e violenta discesa nel lato oscuro di Milano di Andrea Di Stefano. Infine, SATTAR, diretto da Abdullah Al-Arak, è un sorprendente gioiello dell’Arabia Saudita sulle disavventure di un agente assicurativo che sogna di diventare un wrestler professionista.

ULTRA MOVIES

Gli amanti del brivido sanno dove trovare la loro dose al NIFFF: la categoria ULTRA MOVIES riunisce i film più estremi e radicali del momento. Lee Cronin, ospite abituale del NIFFF, torna a Neuchâtel per presentare il suo brutale e cruento EVIL DEAD RISE, quinto film della leggendaria serie creata da Sam Raimi. Con FARANG, il regista Xavier Gens propone un thriller di vendetta intriso di sangue che aumenta progressivamente di intensità, mentre il maestro indonesiano dell’horror Joko Anwar immerge senza pietà i suoi personaggi in un vortice di terrore con SATAN’S SLAVES: COMMUNION. Il sorprendente slasher PENSIVE di Jonas Trukanas trasforma una festa studentesca nella campagna lituana in una sanguinosa carneficina. Yamaguchi Junta, il cui precedente lungometraggio BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES è stato presentato al NIFFF 2021, ha un nuovo film giocoso in cui gioca ancora una volta con i loop temporali: RIVER, che sarà presentato in anteprima internazionale al festival. Completano il quadro due anteprime mondiali: il cupo PANDEMONIUM (Quarxx) e lo straziante DOUBLE BLIND (Ian Hunt-Duffy).

EVENTI SPECIALI

Lanciato nel 1984 sul canale TSR, il programma televisivo “Film de minuit” ha aiutato molti cinefili a scoprire nuovi orizzonti del cinema di genere. La pubblicazione del libro retrospettivo di Julien Comelli è l’occasione perfetta per il festival di celebrare questo programma proiettando due film iconici che sono ricordati con affetto dagli spettatori televisivi notturni (THE SENTINEL, RETURN OF THE LIVING DEAD). Gli appassionati di cinema classico potranno inoltre ammirare la carta bianca dell’illustratore svizzero Dexter Maurer e le proiezioni speciali dedicate a John McTiernan e Katushito Ishii. E naturalmente FEMALE TROUBLE, la nostra retrospettiva sugli archetipi femminili nel cinema di genere, comprende una ventina di film e una tavola rotonda pubblica con la regista spagnola Carlota Pereda (che presenterà il suo film PIGGY nell’ambito della retrospettiva).